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Nataly Umaña sorprende con cambio de look previo a la final de La casa de los famosos

Nataly Umaña, ex de Alejandro Estrada, sorprendió con drástico cambio de imagen previo a la final de La casa de los famosos Colombia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Nataly Umaña sorprendió con nuevo look
Nataly Umaña se hizo cambio de look antes de la final de La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

La actriz Nataly Umaña, recordada por su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores con un nuevo look.

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Nataly Umaña, expareja de Alejandro Estrada, sorprendió con drástico cambio de look

La actriz ha estado en el foco mediático en el último tiempo por la participación de su exesposo, el actor Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.

Cabe recordar que, en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Alejandro ingresó al reality para poner fin a su matrimonio con la actriz luego de un amorío de ella con otro participante (Miguel Melfi).

Ahora que el actor estuvo en el reality del Canal RCN y que está dentro de los cuatro finalistas el nombre de Nataly ha acaparado la atención y recientemente un cambio de look ha causado revuelo en redes.

Así habría reaccionado Nataly Umaña tras el enfrentamiento de Alejandro y Eidevin: ¿qué dijo?
Nataly Umaña sorprendió con drástico cambio de look. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuál es el nuevo look de Nataly Umaña, expareja de Alejandro Estrada?

La actriz decidió visitar a su estilista de confianza días previo a la gran final de La casa de los famosos Colombia 3 para hacerse un gran cambio de look.

Nataly Umaña compartió unas fotos en sus redes sociales de su nuevo estilo en donde se decantó por hacerse un retoque en su color de cabello.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió dejarse un castaño claro y sus puntas más claras, un estilo y color que resalta facciones.


Como era de esperarse este nuevo cambio de look de la actriz no pasó por desapercibido en redes sociales en donde internautas elogiaron su decisión.

Asimismo, algunos empezaron a especular sobre sus motivos para cambiar de look por estos días, llegando a plantear el hecho de un posible reencuentro con su expareja, Alejandro Estrada.

Cabe resaltar que, el actor reveló días atrás dentro de la casa estudio que él entendía lo que había pasado con Nataly y que no tenía nada que reprocharle, además, aseguró que podría llegar a tener una amistad con ella.

 

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