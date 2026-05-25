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Greeicy sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron por Lina Tejeiro: ¿ya no son amigas?

Greeicy Rendón sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron su ha hablado con si Lina Tejeiro sobre maternidad.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Greeicy encendió redes con inesperada respuesta sobre Lina Tejeiro
Greeicy generó rumores tras responder sobre Lina Tejeiro. (Foto/ Canal RCN)

El pasado 30 de abril, Lina Tejeiro confirmó los rumores de su embarazo, pues semanas atrás de la noticia, en redes ya se estaba especulando que estaría esperando a su primer bebé, de hecho, las especulaciones aumentaron con las publicaciones en la cuenta de su empresa.

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Allí mismo, fue donde ella compartió un video sobre ser madre y al fina del clip, dejó ver cómo tiene su pancita, pues desde que hizo el anuncio, pareciera que le hubiese crecido más y desde entonces, comparte con sus seguidores fotos de cómo luce en esta nueva etapa.

A través de sus redes, la empresaria y actriz no ha dejado de revelar cómo se ve en gestación, ya que ha revelado varias imágenes y videos, de hecho, de cómo su bebé lanza pataditas.

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Luego de que confirmara su embarazo, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Greeicy Rendón, quien le dejó un mensaje poderoso sobre la maternidad y este momento de su vida, sin embargo, causó reacciones la cantante al confesar si ha hablado con su amiga.

¿Qué dijo Greeicy Rendón al revelar si ha hablado de maternidad con Lina Tejeiro?

A través de una entrevista, Greeicy Rendón recibió una pregunta sobre si ella ya ha hablado de maternidad con Lina Tejeiro, quien se está estrenando como madre primeriza.

Greeicy causó revuelo con reacción sobre Lina Tejeiro
Greeicy encendió redes con inesperada respuesta sobre Lina Tejeiro. (Foto/ Canal RCN)

La artista caleña sorprendió con su respuesta, porque dijo que no y ahí comentó que ella es amiga cactus, pues pese a que ama a Lina, no está todo el tiempo en contacto con ella, pero sí dijo que la lama de vez en cuando.

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Explicó que, no la ha podido ver, pero ha visto sus fotos con la pancita y para ella, se ve hermosa; así mismo, dijo que se quería sentar con ella para hablar precisamente sobre ese proceso para Tejeiro.

¿Greeicy y Lina Tejeiro siguen siendo amigas?

Con esta respuesta, queda claro que Lina Tejeiro y Greeicy rendón siguen siendo las mejores amigas, pero cada una está con sus proyectos y su vida y sin duda, esto hace que menso tiempo tengan de verse.

Greeicy generó rumores tras responder sobre Lina Tejeiro
Greeicy causó revuelo con reacción sobre Lina Tejeiro. (Foto/ Canal RCN)

Pero, de hecho, cuando lo hacen, las redes lo saben porque comparten contenido juntas y no cualquier contenido, sino el más divertido.

Por ahora, queda esperar cuando se vean para ver cómo serán sus reacciones al verse como madres y amigas.

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