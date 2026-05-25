Sheila Gándara pidió ayuda tras devastador incendio en Barranquilla: esto compartió

Sheila Gándara reapareció en sus redes sociales para pedir ayuda y apoyo a sus seguidores luego de que una persona muy cercana a ella viviera un devastador incendio en Barranquilla.

La creadora de contenido compartió un sentido mensaje en el que pidió oraciones y solidaridad para la familia afectada, cuya vivienda quedó prácticamente destruida por las llamas.

Sheila Gándara rompió el silencio tras tragedia en Barranquilla y pidió oraciones (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Sheila Gándara en sus redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, Sheila Gándara contó que una persona muy cercana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras perder su hogar en un incendio.

La barranquillera aprovechó su alcance en redes para pedir apoyo emocional y mensajes de fortaleza para la familia afectada.

En su publicación, Sheila expresó que se trata de una situación muy dolorosa y pidió a sus seguidores unirse en oración por las personas afectadas por la emergencia.

La creadora de contenido también compartió imágenes y mensajes relacionados con el caso para intentar visibilizar lo sucedido y acompañar públicamente a sus allegados.

¿Qué le pasó a Hania Orozco en Barranquilla?

La persona afectada sería Hania Orozco, una modelo y exreina popular del Carnaval de Barranquilla, quien mostró en sus redes sociales el angustiante momento que vivió junto a su familia tras el incendio ocurrido en su vivienda.

Según relató la modelo, todo sucedió mientras celebraban el cumpleaños número 18 de su hermano menor, una reunión familiar que terminó convirtiéndose en una tragedia.

En varios videos compartidos por Hania se observa cómo las llamas consumían gran parte de la casa mientras familiares y vecinos intentaban sacar algunos muebles y pertenencias para evitar mayores pérdidas.

La exreina popular también aseguró que los bomberos habrían tardado en llegar al lugar y denunció dificultades para comunicarse a través de las líneas de emergencia de la ciudad.

Aunque todavía no se conoce oficialmente la causa exacta del incendio, Hania explicó que, aparentemente, una batería ubicada en una de las habitaciones habría provocado el fuego inicial, incendiando un colchón y permitiendo que las llamas se expandieran rápidamente por toda la vivienda.

Las imágenes compartidas en redes sociales reflejaron la magnitud de la tragedia, mostrando varias zonas de la casa completamente destruidas.

Además, en algunos de los videos también se escuchan los desgarradores llantos de la madre de Hania mientras observaba cómo gran parte de su hogar terminaba reducido a cenizas.