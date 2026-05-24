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¡Conmoción en el automovilismo! Se revela la causa de muerte de reconocido piloto

La familia del reconocido piloto de NASCAR confirmó la causa de su fallecimiento, ocurrido el 21 de mayo, tras días de incertidumbre sobre su estado de salud.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Conmoción en el automovilismo: confirman la causa de muerte del piloto fallecido recientemente
Conmoción en el automovilismo: confirman la causa de muerte del piloto fallecido recientemente (Foto freepik)

El mundo del automovilismo está de luto tras confirmarse la muerte de una de sus grandes figuras, ocurrida el pasado jueves 21 de mayo, justo antes de su participación en una importante competencia.

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La noticia fue inicialmente anunciada por su equipo, que informó que el piloto habría fallecido a causa de una grave enfermedad. Sin embargo, días después, su familia decidió aclarar públicamente las circunstancias de su muerte.

¿Quién era el piloto automovilístico que falleció?

Se trata de Kyle Busch, una de las figuras más destacadas y exitosas de las últimas décadas dentro del automovilismo mundial.

Busch construyó una carrera sólida en la NASCAR, consolidándose como uno de los pilotos más reconocidos de la categoría y logrando ser campeón en dos ocasiones de la NASCAR Cup Series, en los años 2015 y 2019.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada de manera oficial por NASCAR, Richard Childress Racing y la familia Busch a través de un comunicado conjunto, en el que expresaron su profundo dolor por la pérdida.

En el mensaje, las organizaciones destacaron no solo su talento dentro de las pistas, sino también el impacto que tuvo en los fanáticos alrededor del mundo, quienes hoy lamentan su partida.

Falleció Kyle Busch a los 41 años de manera repentina
Falleció Kyle Busch a los 41 años de manera repentina (Foto Meg Oliphant / AFP)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Kyle Busch?

La familia del piloto confirmó posteriormente que Busch falleció debido a complicaciones de salud derivadas de una neumonía severa que evolucionó rápidamente hasta convertirse en sepsis.

De acuerdo con el comunicado familiar, la condición avanzó de forma agresiva, provocando un deterioro crítico que terminó siendo fatal, pese a la atención médica recibida.

Además, medios internacionales revelaron detalles adicionales sobre las últimas horas del piloto. En una grabación de una llamada de emergencia al 911, se habría reportado que Busch presentaba tos con s4ngre y se encontraba recostado en el suelo de un baño, lo que motivó el traslado urgente de una ambulancia.

También se conoció que el piloto ya había presentado malestar días antes, tras una carrera realizada el 10 de mayo en Watkins Glen International, donde incluso habría solicitado apoyo médico inmediato al finalizar la competencia.

Su muerte ha generado gran conmoción en el mundo del automovilismo, donde es recordado como una leyenda de la NASCAR y una figura clave en la historia reciente del deporte motor.

Kyle Busch falleció a causa de una sepsis
Kyle Busch falleció debido a complicaciones de salud derivadas de una neumonía severa (Foto Sean Gardner / AFP)
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