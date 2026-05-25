Johanna Fadul reaccionó al ver a Sofía Jaramillo con el celular de Juanse Quintero, su esposo

Un video compartido en redes sociales volvió a poner en conversación a Sofía Jaramillo y Johanna Fadul, luego de que ambas protagonizaran un momento junto a Juan Sebastián Quintero que generó reacciones entre los seguidores de las creadoras de contenido.

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¿Cómo es la relación de Johanna Fadul y Sofía Jaramillo?

La relación entre Johanna Fadul y Sofía Jaramillo ha estado marcada por la convivencia que tuvieron durante su paso por La casa de los famosos Colombia. Aunque dentro del reality enfrentaron diferencias propias de la competencia, fuera del programa ambas han mostrado una relación cordial.

Tras su salida del formato, Sofía Jaramillo se pronunció públicamente sobre la controversia que enfrentó Johanna Fadul por un comentario hacia ‘Campanita’. En varias entrevistas, la empresaria aseguró que la situación habría sido un error de expresión y no algo hecho con intención de afectar a otra persona.

Además, Sofía manifestó empatía frente a las críticas que recibió Johanna en redes sociales y señaló que no consideraba que fuera una mala persona.

Johanna Fadul y Sofía Jaramillo llaman la atención en redes / (Fotos del Canal RCN)

Para algunos internautas, estas declaraciones demostraron que, pese a los momentos tensos del reality, entre ambas existe respeto y una postura madura frente a las polémicas.

Con el paso del tiempo, las dos también han coincidido en diferentes espacios y han compartido interacciones que ha llamado la atención de varios seguidores en redes sociales.

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¿Qué pasó entre Johanna Fadul y Sofía Jaramillo?

Una nueva interacción entre Johanna Fadul y Sofía Jaramillo ocurrió a través de unas historias publicadas en redes sociales. En el video, Sofía apareció junto a Juan Sebastián Quintero, esposo de la actriz, mientras sostenía el celular de él.

Durante la grabación, Sofía comentó en tono de humor que se había encontrado un teléfono y que aprovecharía para grabar contenido mientras aparecía el dueño. Segundos después apareció Johanna preguntándole qué hacía con el celular de Juanse Quintero.

En medio de las risas, Sofía aseguró que no entendía lo que estaba pasando, mientras Quintero intervino para explicar que todo era un malentendido.

Fue en ese momento que Johanna le preguntó a su esposo si ahora le gustaban las “monas de ojos claros”, comentario que varios usuarios interpretaron como una escena de celos en tono de broma.

Para cerrar el momento, Juan Sebastián respondió diciendo que ambas eran mujeres muy bonitas, comentario que generó reacciones entre seguidores de las dos creadoras de contenido en diferentes plataformas sociales.