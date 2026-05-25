Fabián Riós rompió el silencio y se pronunció sobre el estado de Francisco Bolívar: “es de los míos”

Tras conocerse varias versiones sobre el estado de Francisco Bolívar, Fabián Ríos llamó la atención al compartir un mensaje con una petición que despertó inquietud entre sus seguidores.

Artículos relacionados Viral Causa de muerte de Yulixa Toloza es confirmada oficialmente por Medicina Legal

¿Qué dijo Fabián Ríos sobre Francisco Bolívar?

La situación de Francisco Bolívar ha generado múltiples reacciones entre seguidores y actores en redes sociales. El actor, recordado por su personaje de “Jotica”, se convirtió en tema de conversación luego de que se conocieran algunos detalles sobre su estado actual.

Las alertas comenzaron después de que Fabián Ríos publicara un mensaje en redes sociales pidiendo oraciones por el bienestar de Bolívar. Aunque no entregó mayores detalles, la publicación despertó inquietud entre los internautas.

Fabián Ríos habló sobre Francisco Bolívar / (Foto del Canal RCN)

A esto se sumó la información sobre la ausencia del actor en las grabaciones de la nueva temporada de la serie en la que participaba. Según versiones que han circulado en medios de entretenimiento, su personaje habría sido reemplazado tras su retiro del set.

Hasta el momento, ni Francisco Bolívar ni su familia han emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido. Sin embargo, en redes han señalado que el actor estaría atravesando una situación emocional compleja relacionada con distintos aspectos personales y profesionales.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Fantasma de Yeison Jiménez se le apareció a fiel seguidor y así lo evidenció en redes sociales

¿Qué dijo Fabián Ríos sobre Francisco Bolívar?

Fabián Ríos se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje dedicado a Francisco Bolívar que rápidamente generó comentarios entre los usuarios.

El actor publicó unas palabras en las que pidió acompañar a su colega con oraciones y mensajes de fortaleza. Aunque evitó entregar detalles específicos sobre lo que estaría ocurriendo, varios seguidores interpretaron sus palabras como una muestra de apoyo hacia el actor colombiano.

Así mismo destacó que, siente un profundo cariño y admiración por Bolívar, además de destacar el respeto que mantiene hacia su colega.

“Una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz. Mi deber es desde el amor proteger a los míos y mi nene es de los míos”, escribió Ríos.

Luego de la publicación, usuarios en redes sociales comenzaron a destacar la amistad y el tiempo que ambos compartieron trabajando juntos. Otros afirmaron que esperan conocer noticias positivas sobre Francisco Bolívar en los próximos días.

Hasta el momento, Fabián Ríos no ha ampliado la información ni ha vuelto a pronunciarse sobre el estado actual de su compañero.