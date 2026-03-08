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Sebastián Villalobos le dejó un contundente mensaje a Lina Tejeiro: ¿qué le dijo?

Sebastián Villalobos desata opiniones por un sorpresivo mensaje que le dejó a Lina Tejeiro tras su reciente trabajo en MasterChef.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sebastián Villalobos le dejó un contundente mensaje a Lina Tejeiro: ¿qué le dijo?
¿Cómo fue el trabajo de Sebastián Villalobos con Lina Tejeiro? | Foto: Canal RCN

El pasado domingo 2 de agosto, los participantes de MasterChef Celebrity, generaron una gran variedad de opiniones por todos los sucesos que se llevaron a cabo durante el reto del pin de inmunidad en el que se llevaron a cabo varios sucesos en la cocina más famosa del país.

Por este motivo, Sebastián Villalobos compartió un sorpresivo mensaje mediante sus redes sociales frente a su trabajo en equipo junto a Lina Tejerio, a quien le dejó un contundente mensaje al respecto.

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¿Cuál fue el reciente mensaje que Sebastián Villalobos le dejó a Lina Tejeiro?

Es clave mencionar que una de las celebridades que más comentarios ha generado por parte de los internautas en las distintas plataformas digitales es Lina Tejeiro, quien ha llevado a cabo varios sucesos en la cocina más famosa del país.

Sebastián Villalobos le dejó un contundente mensaje a Lina Tejeiro: ¿qué le dijo?
Esto dijo Sebastián Villalobos de Lina Tejeiro. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Sebastián Villalobos y Lina Tejeiro tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en el pasado reto que se llevó a cabo en la cocina de MasterChef Celebrity en el que compartieron valiosos momentos durante el reto.

Con base en esto, Sebastián compartió una emotiva publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de nueve millones de seguidores, acerca de lo que pensó al trabajar con Lina Tejeiro, pues expresó las siguientes palabras:

“Trabajar juntos ha sido una experiencia bien rara. Creo que ambos fluimos muy bien en la cocina, todavía creemos que hicimos un excelente trabajo (aunque los jueces digan lo contrario) Pero, en fin. Dimos todo y con eso es con lo que nos quedamos”, expresó Sebastián Villalobos en la descripción.

¿Cuál fue la respuesta de Lina Tejeiro al trabajar con Sebastián Villalobos?

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Tras la reciente publicación que compartió Sebastián Villalobos en el que reveló que trabajar con Lina Tejeiro fue una experiencia extraña, pero la repetiría, la actriz aprovechó la oportunidad para expresarle las siguientes palabras:

Sebastián Villalobos le dejó un contundente mensaje a Lina Tejeiro: ¿qué le dijo?
Este fue el mensaje que Lina Tejeiro le dejó a Sebastián Villalobos. | Foto: Canal RCN

“Yo sigo diciendo que usamos los mismos ingredientes de bowl de referencia, pero, bueno, nada”, le respondió Lina Tejeiro a Sebastián Villalobos en la descripción de la publicación.

Con base en estas palabras, se evidencia que Sebastián Villalobos y Lina Tejeiro se la llevan de buena manera, en especial, por todos los sucesos que se han llevado a cabo hasta el momento en la cocina de MasterChef Celebrity.

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