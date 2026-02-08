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MasterChef Celebrity: dos participantes obtuvieron un importante logro, ¿cuál?

Durante el reto, dos celebridades dejaron sin palabras al jurado, obteniendo un sorpresivo logro en la cocina de MasterChef.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
MasterChef Celebrity: dos participantes obtuvieron un importante logro, ¿cuál?
Así se ganaron el pin de inmunidad Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona. | Fotos: Canal RCN

En el capítulo de este domingo 2 de agosto, los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un nuevo reto por parejas para obtener el pin de inmunidad.

Con base en esto, los participantes generaron todo tipo de opiniones por parte de los internautas por todos los sucesos que vivieron en la competencia, en el que dos de ellos obtuvieron un importante logro.

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¿Quiénes fueron los dos participantes que ganaron el pin de inmunidad?

Cuando inició el reto, los participantes generaron se sorprendieron al ver lo que había dentro de la caja misteriosa, pues fueron, varios ingredientes en los que tuvieron que demostrar su gran habilidad en el campo gastronómico con respecto a todo lo que han aprendido.

Por ello, los famosos aprovecharon la oportunidad para elegir a sus respectivas parejas para realizar el reto y poder cautivar al talento y obtener el pin de inmunidad.

Luego de una crítica elección por parte del jurado, los dos participantes que más sorprendieron al jurado fueron Víctor Trazona y Emmanuel Restrepo, quienes obtuvieron el pin de inmunidad.

¿Cuál fue la reacción que tuvieron Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona al ganar el pin de inmunidad?

Es clave mencionar que, durante el reto, los dos famosos que más sorprendieron al jurado conformado por: Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch fueron Emmanuel y Víctor.

MasterChef Celebrity: dos participantes obtuvieron un importante logro, ¿cuál?
Así fue el trabajo de Emmanuel y Víctor en MasterChef. | Foto: Canal RCN

Es importante evidenciar que cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de aprovechar los respectivos consejos compartidos por parte del jurado cuando pasaron al atril.

El platillo que Emmanuel y Víctor prepararon fue un platillo llamado ‘Píntela que yo se la relleno’, cuyo menú demostró tener un gran potencial, frente a todo lo que realizaron para sorprender al jurado.

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Cuando se enteraron que fueron los ganadores del pin de inmunidad, reaccionaron de manera graciosa, en especial, por los buenos comentario que recibieron durante el reto.

MasterChef Celebrity: dos participantes obtuvieron un importante logro, ¿cuál?
Víctor Tarazona y Emmanuel Restrepo ganaron el pin de inmunidad. | Foto: Canal RCN

Por ello, subieron al balcón, obteniendo un pin de inmunidad, asegurando su cupo en la cocina más famosa del país, evitando estar en riesgo de eliminación en los próximos retos.

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