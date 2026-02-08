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Hermana de Juliana Calderón quería un niño: así reaccionó al conocer el género del bebé

Claudia Calderón, hermana de Juliana Calderón, protagonizó un curioso momento al conocer que su hermana espera una niña y no un niño.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Hermana de Juliana Calderón reaccionó de mala manera en revelación género del bebé
Hermana de Juliana Calderón reaccionó de mala manera en revelación género del bebé. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La empresaria y creadora de contenido Juliana Calderón celebró la revelación del género de su bebé junto a familiares y amigos. Sin embargo, más allá del anuncio de que espera una niña, quien terminó robándose la atención fue su hermana Claudia Calderón por la inesperada reacción que tuvo durante el momento.

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¿Cómo reaccionó Claudia Calderón al conocer el género del bebé de Juliana Calderón?

En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, grabadas durante una transmisión en vivo de Yina Calderón, se observa a Claudia Calderón, aparentemente en estado de embriaguez, reaccionando de manera inesperada tras conocer que Juliana espera una niña.

En el video se le ve llorando y lanzándose al suelo luego de la revelación del género, pues, al parecer, esperaba que el bebé fuera un niño.

Yina Calderón y Juliana Calderón
Claudia Calderón, hermana de Yina y Juliana, se robó las miradas con su reacción al género del bebé de su hermana. (Fotos: Canal RCN)

Asimismo, en la grabación también se observa a Claudia dañando parte de la decoración del evento, mientras Yina le pide en varias ocasiones que se calme y controle la situación, un momento que terminó convirtiéndose en uno de los más comentados de la celebración.

"Claudia por favor, párese de ahí", se escucha decir a Yina Calderón.

La escena rápidamente se hizo viral y generó todo tipo de comentarios entre quienes siguieron el momento a través de las redes sociales.

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¿Cómo reaccionaron las redes al video de Claudia Calderón tras conocer el género del bebé de Juliana Calderón?

El video no tardó en generar todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios se tomaron el momento con humor y respondieron con emojis de risa, otros cuestionaron el comportamiento de Claudia durante un evento tan especial para su hermana.

Entre los comentarios, varios internautas señalaron que la reacción fue exagerada e incluso algunos expresaron su preocupación por el aparente estado en el que se encontraba.

"Increíble ver que en un momento tan bonito y tan especial para su hermana ella se haya comportado así; creo que ella tiene un problema serio con el alcohol", escribió un usuario, mientras otros continuaron dejando opiniones divididas sobre lo ocurrido.

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¿Quién es el papá del bebé de Juliana Calderón?

Hasta el momento, Juliana Calderón no ha revelado públicamente la identidad del padre del bebé que espera.

Aunque en las fotografías y videos que ha compartido aparece acompañada del hombre con quien vive esta nueva etapa, la creadora de contenido ha preferido mantener en reserva su nombre y otros detalles sobre la relación.

Juliana Calderón en el Aftershow de La casa de los famosos Colombia
La creadora de contenido no ha revelado públicamente el nombre del padre de su bebé. (Foto: Canal RCN)

Tras anunciar su embarazo, Juliana también fue blanco de críticas en redes sociales, pues algunos usuarios cuestionaron que iniciara una nueva relación poco tiempo después del fallecimiento de su pareja Juan Manuel Rodríguez, en el accidente aéreo en el que también murió Yeison Jiménez.

Frente a esos comentarios, la empresaria decidió seguir compartiendo con normalidad esta nueva etapa de su vida.

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