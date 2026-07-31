Yina Calderón aseguró que el tour de Karol G “se ve económico” y explicó la razón
Yina Calderón se pronunció sobre Karol G y cuestionó algunas decisiones relacionadas con su reciente tour.
Yina Calderón volvió a dar de qué hablar tras compartir su opinión sobre Karol G y Daiky Gamboa en redes sociales. La creadora de contenido destacó la trayectoria de la cantante colombiana, pero cuestionó la decisión de incluir a Daiky en su gira Viajando Por El Mundo Tropitour, asegurando que su participación no logra conectar con el público.
¿Qué dijo Yina Calderón sobre la incorporación de Daiky Gamboa al tour de Karol G?
Yina Calderón volvió a generar controversia en redes sociales tras referirse publicamente al reciente tour de la cantante colombiana Karol G y a una de las decisiones que hacen parte del espectáculo.
La creadora de contenido aseguró, por medio de un video publicado por medio de sus redes sociales oficiales, donde acumula una gran cantidad de seguidores, que su comentario no estaba dirigido contra la cantante, a quien reconoció por el papel que ha tenido dentro de la industria del reguetón colombiano.
Durante sus declaraciones, Yina destacó que Karol G ha conseguido importantes logros en su carrera y señaló que un momento de menor impacto de un álbum no debería opacar todo lo que la artista ha construido. Sin embargo, también expresó su desacuerdo con la participación de Daiky Gamboa dentro del show.
“Para mí Karol ha hecho cosas que no ha hecho ninguna artista colombiana o no lo han hecho muchas. Y no porque tiene de pronto un momento bajo, o el álbum no le pegó como ‘Mañana será bonito’, entonces ya le vamos a dar re duro, no, hay que abonarle todo lo bueno que ha hecho por la industria del reguetón”
¿Por qué Yina Calderón considera que Daiky Gamboa no debería abrir el concierto de Karol G en su tour Viajando Por El Mundo Tropitour?
Según explicó, considera que el creador de contenido no logra generar la conexión que espera de alguien que está encargado de abrir un concierto de esta magnitud. Además, afirmó que, desde su percepción, su presencia en el escenario podría hacer que el espectáculo pierda fuerza.
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“El problema de Karol G, y si quieren fúnenme, pero para empezar el concierto es el amigo; yo no sé a ella quién le dijo que tenía que poner a abrir el concierto a ese muchacho Daiky… Ese man no conecta con la gente, no transmite, no tiene aura, le hace ver el show económico”.