El 30 de julio se llevó a cabo el segundo reto de salvación en MasterChef Celebrity donde los famosos con los delantales negros fueron puestos a prueba una vez más para realizar los mejores postres. Sin embargo, lo que llamó más la atención del reto no fueron precisamente las preparaciones, sino el nuevo susto que vivió Claudia Bahamón.

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El susto de Claudia Bahamón tuvo que ver con uno de los nuevos integrantes de la cocina de MasterChef Celebrity (Foto por Canal RCN).

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¿Cómo fue el susto de Claudia Bahamón?

Claudia Bahamón se encontraba caminando hacia las estaciones de los participantes para apoyarlos o darles recomendaciones como lo hace normalmente. Sin embargo, mientras se dirigía hacia ellos, fue sorprendida por Carmelo Rendón quién le pidió permiso, desesperadamente, para continuar con la preparación de su receta.

La presentadora tuvo tal impresión que gritó:

Ay, Dios mío, ¿qué fue ese susto que me diste?

Tras el incidente, Claudia Bahamón se dirigió a la estación de Carmelo para ver cómo caramelizaba las manzanas que acompañarían a su postre de tres leches. Luego Carmelo se refirió a la actitud de la presentadora y afirmó que era una gran persona.

Ella es muy linda, muy tierna, muy hermosa.

Luego, Carmelo se fue de la estación para dirigirse a la nevera, y revisar cómo iba su preparación.

Este no fue el primer susto de Claudia Bahamón en la octava temporada de MasterChef Celebrity (Foto por Canal RCN).

¿Quién es el participante que asustó a Claudia Bahamón?

Se trata de Emmanuel Restrepo quién dejó su papel como participante en este capítulo de MasterChef Celebrity, y se encargó de reinterpretar a uno de los villanos más queridos de la telenovela de Rigo: Carmelo Rendón.

Durante esta oportunidad, Carmelo tuvo una entrada icónica a la cocina más famosa de Colombia, se presentó con los jurados con su acento paisa, y actuó con el estilo irreverente del personaje.

En esta ocasión preparó un postre de tres leches acompañado de hierbas aromáticas y sorprendió a los chefs con su preparación, quienes quedaron muy felices con la técnica que utilizó y su presentación.

Además, para sorpresa de todos, el postre del Carmelo fue uno de los mejores del reto de salvación, de acuerdo con los jurados. Por esta razón, Emmanuel Restrepo logró quitarse el delantal negro. La presentadora Diana Mina también se quitó el delantal después de impresionar a los jurados con su postre de melón.

Tras su gran desempeño culinario, Carmelo no subió al balcón, sino que directamente salió de la cocina de MasterChef Celebrity y se despidió de todos.

¿Cuáles participantes de MasterChef Celebrity mantuvieron el delantal negro?

A pesar de los esfuerzos de las celebridades, no todos lograron quitarse el delantal negro en el reto de salvación. Entre ellos se encuentran Luciano D' Alessandro, Luisa Vergara, Vícto Tarazona, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Angélica Blandón, y Julieta Piñeres. Por tal razón, tendrán que competir en el segundo reto de eliminación y uno de ellos saldrá de la competencia.