En las últimas semanas, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de opiniones en las redes sociales desde que inició la nueva temporada de MasterChef Celebrity por todos los acontecimientos que han llevado a cabo las celebridades.

Así también, los internautas se han sorprendido al ver que dos de las celebridades que hacen parte de la cocina más famosa del país fueron pareja en el pasado.

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¿Quiénes fueron los participantes de MasterChef Celebrity que fueron pareja en su pasado?

Es clave mencionar que las celebridades que hacen parte de la cocina más famosa del país han generado todo tipo de opiniones no solo por todo lo que han avanzado en la competencia, sino también, por la vida sentimental de cada uno.

Lina Tejeiro y Sebastián Vega fueron pareja. | Foto: Canal RCN

De este modo, los navegantes se han sorprendido al ver que la actriz Lina Tejeiro y Sebastián Vega contrajeron una relación sentimental hace varios años cuando participaron en una producción.

Así ha sido la participación de Sebastián Vega y Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Por ello, los televidentes se han sorprendido al ver que, a pesar de que Lina Tejeiro y Sebastián Vega tuvieron un vínculo sentimental en su pasado, se evidencia que se la llevan de buena manera en su presente.

Así también, se ha evidenciado que Sebastián Vega y Lina Tejeiro continuaron con sus respectivos caminos, pues, en la actualidad el actor está casado, tiene hijos y Lina Tejeiro está esperando su primer bebé en la actualidad.

¿Quién es la bella esposa de Sebastián Vega, participante de MasterChef Celebrity?

El nombre de la mujer que conquistó el corazón del actor Sebastián Vega es Valentina Ochoa, una reconocida creadora de contenido digital, quien ha cautivado por todos los sucesos que ha compartido mediante sus redes sociales.

En la actualidad, Sebastián Vega tiene dos hijos, pero uno de ellos no es con Valentina Ochoa, sino que fue por la exrelación que tuvo con Natalia Castillo y su hijo se llama Matías.

El segundo hijo que tiene Sebastián es con Valentina Ochoa, llamado Luca, quien ha cautivado en las redes sociales por todos los acontecimientos que han compartido frente a todo lo que han hecho en su vida cotidiana y, también, por ser una de las familias más destacadas en el campo del entretenimiento en la actualidad.