Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Se filtró audio de la razón por la que Emiro Navarro salvó a Iván Marín en MasterChef

"Mi jugada maestra": un audio dejó al descubierto el verdadero motivo por el que Emiro decidió salvar a Iván Marín.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La razón por la que Emiro salvó a Iván Marín
Emiro Navarro causó controversia al salvar a Iván Marín. (Foto Canal RCN)

MasterChef Celebrity no deja de ser tendencia en redes sociales y con el pasar de los días la competencia se pone mejor y algunas decisiones de los participantes causan revuelo en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el audio de Emiro Navarro que salió a la luz?

El pasado 30 de julio una decisión del creador de contenido Emiro Navarro causó controversia dentro y fuera de la competencia.

Claudia Bahamón le dio el beneficio de salvar a uno de los participantes con delantal negro a Emiro, quien estaba junto a Angelica Blandón y Luisa Vergara, quienes lo tenían puesto.

Tanto Luisa como Angelica querían salvarse así mismas, pero le dieron la libertad a Emiro de elegir, pensando que lo haría entre una de ellas dos, sin embargo, de manera inesperada Emiro miró a sus compañeros y se decantó por Iván Marín.

Esta decisión causó controversia, ya que todos pensaban que el influenciador salvaría a Luisa o a Angelica, polémica que escaló a redes sociales.

Emiro Navarro causa controversia al salvar a Iván Marín (Foto por Canal RCN).

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Emiro Navarro decidió salvar a Iván Marín en MasterChef Celebrity?

Emiro Navarro aseguró en el programa que había tomado la decisión de salvar al humorista por agradecimiento, ya que la semana anterior Iván lo había salvado a él y no a su amigo Tavo Bernate.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un audio que Emiro Navarro habría enviado por un grupo de difusión o en WhatsApp en las que revelaba su verdadero motivo.

El influenciador aseguró que, había hecho una especie de jugada maestra porque todos sus compañeros pensaban que Iván sería el próximo eliminado.

Acá pensándolo bien, mi jugada maestra, porque todo el mundo cree que se va a ir Iván y él no se va a ir, Iván se va a quedar, y vamos a demostrar Ivancho y yo que vamos a callar bocas, amigas.


Emiro dejó claro que, en caso de tener una oportunidad similar en el futuro en MasterChef Celebrity volvería a usarla para salvar a Iván, ya que siente que a ambos ninguno les tiene fe en la cocina.

Como era de esperarse este audio ha aumentado la controversia que hay en redes, por un lado algunos aplauden al influenciador por su acto de agradecimiento y por ser inteligente con su decisión.

No obstante, algunos critican el hecho de no haber salvado a Angelica o Luisa, con quienes debatía a quién salvar.

Iván Marín por su parte se mostró agradecido y compartió este audio en sus redes con un mensaje en el que también aseguró que seguirá sorprendiendo a todos en MasterChef Celebrity.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

¿Quién será el segundo eliminado de MasterChef Celebrity, según la IA? Este es su pronóstico MasterChef Celebrity Colombia

¿Quién será el segundo eliminado de MasterChef Celebrity, según la IA? Este es su pronóstico

La Inteligencia Artificial compartió su pronóstico acerca de cuál participante sería eliminado de MasterChef este 31 de julio.

Participantes de MasterChef Celebrity sorprendieron al hablar de un amorío que habría surgido en la competencia MasterChef Celebrity Colombia

¿Hay un romance secreto en MasterChef Celebrity? Esto revelaron varios participantes

Martha Restrepo, Tavo Bernal y Sebastián Villalobos hablaron de un posible romance que habría nacido durante las grabaciones.

Carmelo Rendón sorprendió en MasterChef Celebrity con críticas, bromas y un gran postre Producciones RCN

Carmelo Rendón llegó a MasterChef Celebrity y causó estragos en la cocina

El recordado personaje de Rigo reemplazó por un capítulo a Emmanuel Restrepo y protagonizó varios momentos con los chefs y participantes.

Lo más superlike

Duelo en el fútbol, falleció destacada celebridad de manera inesperada, ¿quién fue? Talento internacional

Duelo en el fútbol, falleció destacada celebridad de manera inesperada, ¿quién fue?

El mundo del fútbol está de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de joven promesa en las últimas horas.

Verónica Orozco sorprendió al mostrar a su pareja en románticas fotos Verónica Orozco

Verónica Orozco compartió inéditas fotos con su pareja, él es el guapo hombre

Alejandro Estrada se destacó en La casa de los famosos Colombia por ser uno de los participantes más ordenados. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada mostró su obsesión por limpiar en La casa de los famosos; ¿qué significa según expertos?

El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. Talento internacional

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?

karol g en concierto Karol G

Karol G vivió incómodo momento con fan en pleno concierto: la seguridad tuvo que intervenir