Se filtró audio de la razón por la que Emiro Navarro salvó a Iván Marín en MasterChef

MasterChef Celebrity no deja de ser tendencia en redes sociales y con el pasar de los días la competencia se pone mejor y algunas decisiones de los participantes causan revuelo en redes sociales.

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¿Cuál fue el audio de Emiro Navarro que salió a la luz?

El pasado 30 de julio una decisión del creador de contenido Emiro Navarro causó controversia dentro y fuera de la competencia.

Claudia Bahamón le dio el beneficio de salvar a uno de los participantes con delantal negro a Emiro, quien estaba junto a Angelica Blandón y Luisa Vergara, quienes lo tenían puesto.

Tanto Luisa como Angelica querían salvarse así mismas, pero le dieron la libertad a Emiro de elegir, pensando que lo haría entre una de ellas dos, sin embargo, de manera inesperada Emiro miró a sus compañeros y se decantó por Iván Marín.

Esta decisión causó controversia, ya que todos pensaban que el influenciador salvaría a Luisa o a Angelica, polémica que escaló a redes sociales.

Emiro Navarro causa controversia al salvar a Iván Marín (Foto por Canal RCN).

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¿Cuál fue la razón por la que Emiro Navarro decidió salvar a Iván Marín en MasterChef Celebrity?

Emiro Navarro aseguró en el programa que había tomado la decisión de salvar al humorista por agradecimiento, ya que la semana anterior Iván lo había salvado a él y no a su amigo Tavo Bernate.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un audio que Emiro Navarro habría enviado por un grupo de difusión o en WhatsApp en las que revelaba su verdadero motivo.

El influenciador aseguró que, había hecho una especie de jugada maestra porque todos sus compañeros pensaban que Iván sería el próximo eliminado.

Acá pensándolo bien, mi jugada maestra, porque todo el mundo cree que se va a ir Iván y él no se va a ir, Iván se va a quedar, y vamos a demostrar Ivancho y yo que vamos a callar bocas, amigas.



Emiro dejó claro que, en caso de tener una oportunidad similar en el futuro en MasterChef Celebrity volvería a usarla para salvar a Iván, ya que siente que a ambos ninguno les tiene fe en la cocina.

Como era de esperarse este audio ha aumentado la controversia que hay en redes, por un lado algunos aplauden al influenciador por su acto de agradecimiento y por ser inteligente con su decisión.

No obstante, algunos critican el hecho de no haber salvado a Angelica o Luisa, con quienes debatía a quién salvar.

Iván Marín por su parte se mostró agradecido y compartió este audio en sus redes con un mensaje en el que también aseguró que seguirá sorprendiendo a todos en MasterChef Celebrity.