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Karina García sorprendió al presumir su embarazo con una prenda de WestCol

Karina García dejó ver su avanzado estado de embarazo y llamó la atención prenda de WestCol que llevaba.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García presumió su embarazo
Karina García mostró su pancita con prenda de WestCol. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Karina García volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir un video en sus historias de Instagram presumiendo su embarazo.

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¿Cuál fue el video en el que Karina García presumió su emabarazo?

Desde que Karina García confirmó que estaba a la dulce espera de su tercer hijo fruto de su relación con cantante Kris R. no ha parado de compartir algunos momentos de su embarazo en sus redes.

En esta ocasión, la creadora de contenido publicó un video en sus historias de Instagram en el que mostró que se fue de viaje para Ecuador.

En el clip se observa a la influenciadora descendiendo del avión mientras luce un atuendo completamente negro que deja ver el avance de su embarazo.

Lo curioso aparte de su gran pancita fue un accesorio que llevaba la antioqueña de WestCol, el conocido streamer.

Karina García explicó por qué casi revela el género de su bebé
Karina García presumió su embarazo luciendo accesorio de WestCol. (Foto/ Canal RCN)

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¿Cuál fue la prenda que Karina García lucía de WestCol?

El detalle que llamó la atención en el video de Karina García fue la gorra que llevaba puesta de la marca de WestCol.

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores de la influenciadora, quienes rápidamente destacaron el accesorio y lo interpretaron como una nueva muestra de la amistad y cercanía que mantienen.

Cabe resaltar que, tiempo atrás de su relación con Kris R. y tras su ruptura con Altafulla después de La casa de los famosos Colombia la influenciadora se dejó ver compartiendo con WestCol.

Aunque hubo rumores de romance, la influenciadora en su momento aseguró que solo los unía una amistad y que nunca se les pasaría tener algo más que esto.


En la actualidad WestCol está en una relación con la influencidora Luisa Castro, expareja del creador de contenido La Liendra, con quien se ha dejado ver bastante enamorado.

Por su parte, Karina disfruta y también presume de su relación con el cantante de trap Kirs R. quien ha logrado conectar con Isabella y Valentino, los otros hijos de Karina García.

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