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Luto en Colombia: falleció reconocida celebridad por quebrantos de salud, ¿de quién se trató?

Colombia está de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida figura quien dejó un importante legado en su carrera.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luto en Colombia: falleció reconocida celebridad por quebrantos de salud, ¿de quién se trató?
¿Quién fue el reconocido ciclista que falleció? | Foto: Freepik

El mundo del ciclismo colombiano está de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de una reconocida figura, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Por el momento, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los fanáticos del ciclismo, quienes resaltaron la gran habilidad en el deporte de la figura, quien dejó un intachable legado en el deporte.

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¿Quién fue el reconocido ciclista colombiano que falleció en las últimas horas?

El nombre del reconocido ciclista Honorio Rúa Betancur se ha convertido en centro de atención mediática no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Luto en Colombia: falleció reconocida celebridad por quebrantos de salud, ¿de quién se trató?
Así se confirmó el fallecimiento de Honorio Rúa Betancur. | Foto: Freepik

La noticia del fallecimiento del reconocido ciclista fue principalmente confirmada por fuentes nacionales y, también, por parte de un comunicado compartido en el portal oficial de ‘Revista Mundo Ciclístico’, quienes confirmaron la noticia, expresando las siguientes palabras:

“A los 91 años falleció en Medellín Honorio Rúa Betancur, figura del ciclismo colombiano entre los años 50 y 60 que dejó huella en la ruta y la pista, representando de gran manera a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956, además corrió cinco Vueltas a Colombia”, dice el comunicado.

Por el momento, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los internautas, en especial, por el gran legado que dejó el ciclista a lo largo de su trayectoria profesional, obteniendo varios reconocimientos en su carrera.

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Tras confirmarse el fallecimiento de Honorio, los internautas han generado todo tipo de opiniones al respecto, en especial, por la causa de su muerte, pues se ha visto reflejado que fue a causa de unos quebrantos de salud.

Luto en Colombia: falleció reconocida celebridad por quebrantos de salud, ¿de quién se trató?
¿Quién fue Honorio Rúa Betancur? | Foto: Freepik

¿Cuál fue el importante legado que dejó Honorio Rúa en su carrera?

Es clave mencionar que Honorio Rúa se caracterizó durante sus primeros años en el ciclismo en dejar un importante legado, en especial, por ser conocido como ‘El caballero del ciclismo’ por todo lo que logró en su carrera.

Entre los reconocimientos más destacados que dejó el deportista en su carrera fue en la época de 1950 y 1960, cuyos años tuvo la oportunidad de participar en importantes torneos deportivos, como los Juegos Olímpicos y otros más.

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