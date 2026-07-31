En las últimas horas, un reconocido exjugador de fútbol americano se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras confirmarse el doloroso fallecimiento de su pequeño hijo de dos años.

Por el momento, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los internautas y llegados de la estrella por el complicado momento que está atravesando en medio del fallecimiento de su hijo.

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¿Quién es el exfutbolista que está de luto por la muerte de su pequeño hijo?

El nombre Curtis Brown se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de su pequeño hijo de dos años.

Así se confirmó el fallecimiento del bebé de Curtis Brown. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por parte del medio internacional ‘People en Español’ en el que confirma el doloroso momento por el que está atravesando el actor a raíz de la pérdida del su hijo, pues, expresaron las siguientes palabras:

“El niño fue trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital cercano, donde posteriormente fue declarado muerto. Curtis y su esposa, Kim, son padres de cinco hijos. La familia se encuentra devastada por la tragedia que está atravesando”, reveló People en Español en su reciente comunicado.

Tras confirmarse el fallecimiento de uno de los hijos de Curtis Brown, los internautas han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por el doloroso momento que está enfrentando el exfutbolista.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Kim, la esposa de Curtis Brown?

Esto se sabe del fallecimiento del bebé Curtis Brown. | Foto: Freepik

En medio del complicado momento a nivel emocional por el que está atravesando Curtis Brown, exfutbolista americano de la Universidad Brigham Young, los internautas se han sorprendido al ver cuál fue la última publicación que compartió Kim, la esposa de Curtis Brown.

La última publicación que compartió Kim en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 11 mil seguidores, se evidencia, estaba junto a sus cinco hijos y su esposo Cris, antes de confirmarse el fallecimiento de su bebé de dos años.

Por el momento, los internautas le han enviado sentidos mensajes de apoyo a la familia de Cris por el complicado momento que está atravesando a nivel emocional tras el fallecimiento de su pequeño hijo de dos años.