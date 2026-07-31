Kris R dio controversial respuesta sobre si duda de ser el padre del bebé de Karina García

El bebé de Karina García y Kris R ha causado sensaciones en redes sociales, pues la famosa modelo paisa hizo pública la ecografía de su tercer hijo y sorprendió al revelar los detalles que le dijo el médico.

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La exparticipante de La casa de los famosos Colombia expuso que, lo que le dijeron es que su hijo es un macro bebé, debido a que está más grande de lo que debería estar para los meses que tiene y hasta lo llamó “cabezón” como el papá.

Así mismo, se ha hablado del género del pequeño, pues supuestamente Yina Calderón, “es un niño”, pero la misma Karina desmintió que esto fuera así y que, la única persona que conoce si nacerá niña o niño es Isabella Vargas, su hija mayor.

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Por su parte, Kris R poco se pronuncia en sus redes sobre su familia, pero, recientemente respondió un comentario sobre la paternidad del bebé.

¿Qué dijo Kris R cuando lo cuestionaron por no dudar sobre ser el padre del hijo de Karina García?

A través de ‘X’, un usuario compartió el pantallazo de un comentario que recibió Kris R en su cuenta de Instagram; le preguntaron que si él estaba seguro de que el hijo de Karina García es de él.

Por lo que contestó: “y usted está seguro que su mamá si lo quiso tener, o fue un polvito que lo llevó a la equivocación”.

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Su respuesta generó reacciones, debido a que no permitió que ofendieran tanto a su novia, como a su hijo.

¿Qué ha dicho Karina García sobre su embarazo?

Además de revelar la ecografía 3D de su bebé, Karina García ha dicho que ha tenido dificultades con la ropa ahora que está embarazada, pues como estuvo en Colombia Moda, dijo que no tenía algo que le pudiese quedar y por eso se fue de compras con Kris R.

Por otro lado, dijo que, casi saca a la luz el género de su bebé durante su chequeo médico, ya que quería transmitir el momento, pero cayó en cuenta que expertos en el tema podrían darse cuenta si es niño y niña; al parecer, ella tampoco sabe qué es.