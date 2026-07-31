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Karina García reveló inesperado detalle en su avanzado embarazo

La influenciadora Karina García se sinceró con sus fanáticos sobre su tercer embarazo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
karina garcia en su embarazo
Karina García se sinceró sobre su embarazo/Canal RCN

La influenciadora Karina García habló abiertamente con sus fanáticos sobre el embarazo de su tercer embarazo, producto de su relación con el cantante Kris R.

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¿Qué dijo Karina García sobre su embarazo?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma miles de fanáticos, donde quiso compartir un momento con sus fieles admiradores y hablar sobre su avanzado embarazo.

karina garcia sobre beneficios del embarazo

La paisa detalló que, si bien no quiere romantizar el embarazo, pues hay muchas cosas de esta etapa que son difíciles, quiso resaltar dos cualidades que más le gustan de estar en ese estado que benefician su figura.

Según resaltó, le gusta mucho que la piel y el pelo le mejoran bastante.

"Una de las cosas bonitas del embarazo, no sé por qué, es que la piel se te pone divina, tengo la piel súper linda; el pelo también se pone súper brillante, aunque saben que venía de un proceso", explicó.

Detalló que quizás puede ser por todo lo que implica el proceso de gestar un bebé y la cantidad de vitaminas que deben tomar para el beneficio de su bebé.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y destacaron que el embarazo le luce bastante y le ha resaltado su belleza.

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¿Karina García tendrá niño o niña?

La creadora de contenido todavía no ha querido revelar el género de su bebé, pues espera hacerlo por todo lo alto con una gran fiesta de revelación.

karina garcia habla de su embarazo

Según indicó la única que sabe el género de su bebé es su hija mayor Isabella Vargas, desmintiendo a algunos famosos que han dicho que conocen si tendrán niño o niña.

Agregó que está muy emocionada por la fiesta que va a realizar porque es la primera vez que hará una revelación de género debido a que con sus dos hijos anteriores no tenía los recursos económicos para hacerlo.

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Por ahora, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia sigue disfrutando de su embarazo y entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre su estilo de vida, su emprendimiento, sus proyectos labores y más.

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