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Karina García sorprendió con ecografía 3D de su bebé, ¿a quién se parece?

La influenciadora Karina García mostró cómo luce su bebé y el curioso diagnóstico del médico.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
karina garcia revela ecografia de su bebe
Karina García reveló ecografía de su bebé/Canal RCN

La influenciadora Karina García reveló a sus millones de fanáticos una ecografía 3D de su bebé, fruto de su relación con el cantante Kris R.

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¿A quién se parece el bebé de Karina García?

La creadora de contenido compartió a través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, una fotografía de la ecografía 3D que le realizó a su bebé.

ecografia bebe de karina garcia

Según confesó su objetivo era transmitir en vivo toda la ecografía y que sus seguidores pudieran compartir ese momento con ella, pero no pudo debido a que los médicos le señalaron que se hacerlo conocerían de inmediato si su bebé es niño o niña y su fiesta de revelación de género se perdería.

En la instantánea se logra observar el rostro de su bebé, quien estaba de perfil y con sus ojos cerrados.

"Hoy mamá y papá me vieron y estoy muy sanito, grandote y feliz. Ya quiero nacer, pero me falta todavía. También gracias por recomendarle nombres a mi mamá, pues ella está muy ansiosa por saber si soy niña o niño, pero ya casi", escribió la paisa.

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Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus fanáticos al respecto, donde muchos comenzaron a dar sus respectivas opiniones sobre a quién se parece.

Algunos detallaron que tiene rasgos de Karina García, otros indicaron que se parece a Kris R, mientras que otros no dudaron en indicar que era muy pronto para dar ese veredicto.

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¿Qué le dijo el médico a Karina García sobre su bebé?

La creadora de contenido indicó que el médico le señaló que su hijo es un macrobebé, razón por la que dependiendo como siga evolucionando tocaría hacer cesárea, pues no podría tenerlo natural.

karina garcia en su avanzado embarazo

"Me dijo que mi bebé es más grande que todos los bebés, obviamente porque el papá el gigante. Yo creo que sí es cabezón, grande y el doctor me dijo que dependiendo como fuera creciendo a la semana 36 me dicen si es parto normal o cesárea", agregó.

Debido a sus palabras en las transmisión en vivo, muchos detallaron que habría confesado que es niño, pues siempre habló de su bebé en masculino.

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Por ahora, Karina García sigue preparando su fiesta de revelación y cuidándose en su avanzado embarazo.

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