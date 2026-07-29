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Cintia Cossio lanzó fuerte indirecta a su exesposo tras su ruptura

La influenciadora Cintia Cossio dedicó pulla a su expareja Jhoan López luego de su separación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
cintia cossio lanzo indirecta a jhoan lopez
Cintia Cossio sorprendió con video/Canal RCN

La influenciadora Cintia Cossio habría lanzado una fuerte indirecta a su exesposo Jhoan López luego de confirmar su ruptura.

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¿Cintia Cossio está nuevamente soltera?

Hace varias semanas la creadora de contenido sorprendió a sus millones de fanáticos al confirmar que luego de haberse reconciliado con su exesposo Jhoan López, dicho regreso no funcionó y nuevamente estaba soltera causando revuelo entre miles de sus fanáticos.

cintia cossio envia pulla a jhoan lopez

Lo hizo a través de un stream con Mr Stiven, donde estaba como jurado invitada de una competencia que realizó el streamer.

El creador de contenido señaló por medio de una transmisión en vivo que no se iba a pronunciarse sobre el tema, pues consideraba que los detalles eran totalmente privados.

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¿Cintia Cossio lanzó indirecta a Jhoan López?

La paisa se encuentra de viaje con sus hijos, su hermano Yeferson Cossio y más allegados, donde recientemente se dejó ver en Bélgica en el Tomorrowland y posteriormente en Mikonos.

cintia cossio de viaje tras ruptura con jhoan lopez

A través de su cuenta alterna de Instagram, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que se dejó ver en medio de su viaje luciendo un atuendo con estampados de flores, con el que logró resaltar su figura.

Frente a la cámara lanzó una frase al ritmo de la canción "Nunca Me Acuerdo de Olvidarte" de la artista Shakira, con la que habría lanzado una pulla a su expareja.

"Ya llegará el día que habrá otro en mi vida que me quiera más y mejor", señaló.

Tras su revelación, logró miles de corazones y reacciones de sus seguidores que destacaron su belleza y mencionaron lo mucho que espera que pueda encontrar de nuevo el amor.

Otros no dudaron en señalarle que todavía guardan la esperanza de que pueda regresar con el padre de sus dos hijos Thiago y Lorenzo.

Jhoan López no ha reaccionado a la posible indirecta que le ha dejado, debido a que es más reservado con su vida personal.

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Por ahora, Cintia Cossio sigue disfrutando de su viaje con sus pequeños y varios de sus seres queridos compartiendo varias imágenes de cómo ha sido su viaje.

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