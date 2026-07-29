Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocido actor colombiano compartió romántica foto con un hombre: crecen rumores de su orientación

El actor compartió una fotografía en sus redes tomando de la mano a un hombre y esto incrementa rumores de su orientación.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido actor colombiano compartió romántica foto con un hombre: crecen rumores de su orientación
El acotr compartió una romántica foto junto a un hombre. | Foto: Freepik

En las últimas horas, un reconocido actor se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por aparecer en una fotografía junto a un hombre.

Así también, los internautas se han preguntado acerca de cuál es su orientación, en especial, por todos los detalles que ha llevado a cabo en su vida desde que está soltero.

Artículos relacionados

¿Quién es el reconocido actor colombiano que apareció en una fotografía junto a un hombre?

El nombre de Omar Murillo se ha convertido en tendencia en los últimos meses no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por todos los detalles que ha llevado a cabo en su vida desde que está soltero.

Reconocido actor colombiano compartió romántica foto con un hombre: crecen rumores de su orientación
Omar Murillo compartió romántica foto junto a un hombre. | Foto: Freepik

Por ello, Omar ha generado todo tipo de comentarios por una publicación que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 709 mil seguidores, en el que aparece en una fotografía tomando de la mano a un hombre.

En la fotografía se evidencia aparentemente es una fotografía creada con Inteligencia Artificial, pues, aparece en la configuración de la publicación que es utilizada con esta herramienta.

Artículos relacionados

¿Qué otros detalles han sido cuestionados por parte de los internautas frente a la orientación de Omar Murilllo?

Desde que Omar Murillo terminó con Koral Costa, los internautas se han sorprendido con el estilo de vida que tiene el actor en la actualidad.

Reconocido actor colombiano compartió romántica foto con un hombre: crecen rumores de su orientación
Así ha sido la soltería de Omar Murillo. | Foto: Canal RCN

Así también, se ha evidenciado que Omar Murilllo reside en la actualidad en España, pues, tiene un restaurante y se ha mantenido constante en las redes sociales.

Por su parte, los internautas han generado una gran variedad de opiniones por el nuevo aspecto físico que ha tenido Omar Murillo en la actualidad, pues, algunos rumoran que tiene un aspecto más femenino en su vestimenta.

Aunque el actor no ha confirmado cuál es su orientación, los navegantes han generado una gran variedad de opiniones al respecto.

En la actualidad, Omar Murillo no ha demostrado tener una relación sentimental con otra persona, pues, se ha mantenido enfocado en cada uno de sus proyectos, al igual que Koral Costa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así luce Susana Gómez, esposa de Maluma, a pocos meses de recibir a su bebé Maluma

La esposa de Maluma mostró su avanzado embarazo y enamoró a sus seguidores

Susana Gómez, esposa de Maluma, sorprendió a sus seguidores al presumir su pancita de embarazo en redes sociales.

yina calderon compra apartamento Yina Calderón

Yina Calderón compró apartamento tras millonario sueldo

La influenciadora Yina Calderón habló a sus seguidores de su nueva adquisición.

Ella es la suegra de Hanny Vizcaíno que hizo parte de Pa’ Quererte con un querido papel Hanny Vizcaíno

Suegra de Hanny Vizcaíno fue actriz de Pa’ Quererte: su personaje fue uno de los más queridos

La suegra de Hanny Vizcaíno hizo parte del elenco de Pa’ Quererte, donde interpretó a uno de los personajes más queridos.

Lo más superlike

Conoce al guapo hermano de Sebastián Villalobos que también es influencer, ¿se parecen? Sebastián Villalobos

Conoce al guapo hermano de Sebastián Villalobos que también es influencer, ¿se parecen?

Él es Juan Ángel, el guapo hermano de Sebastián Villalobos, quien ha cautivado en redes sociales.

Harry Styles fue captado caminando por las calles de Ciudad de México. Harry Styles

Harry Styles protagonizó incómodo momento con seguidora en Ciudad de México; ¿qué pasó?

Duelo en la música, murió reconocido cantante tras grave accidente de moto, ¿quién fue? Talento internacional

Duelo en la música, murió reconocido cantante tras grave accidente de moto, ¿qué se sabe?

Anuel habría lanzado pulla a Karol G Karol G

Anuel habría lanzado fuerte indirecta a Karol G en medio de concierto: "Tú no eres Shakira"

El matcha se ha popularizado entre los creadores de contenido. Isabella Ladera

¿Cuáles son los beneficios del matcha, bebida que toma Isabella Ladera y que ya es tendencia mundial?