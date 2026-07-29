En las últimas horas, un reconocido actor se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por aparecer en una fotografía junto a un hombre.

Así también, los internautas se han preguntado acerca de cuál es su orientación, en especial, por todos los detalles que ha llevado a cabo en su vida desde que está soltero.

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¿Quién es el reconocido actor colombiano que apareció en una fotografía junto a un hombre?

El nombre de Omar Murillo se ha convertido en tendencia en los últimos meses no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por todos los detalles que ha llevado a cabo en su vida desde que está soltero.

Omar Murillo compartió romántica foto junto a un hombre. | Foto: Freepik

Por ello, Omar ha generado todo tipo de comentarios por una publicación que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 709 mil seguidores, en el que aparece en una fotografía tomando de la mano a un hombre.

En la fotografía se evidencia aparentemente es una fotografía creada con Inteligencia Artificial, pues, aparece en la configuración de la publicación que es utilizada con esta herramienta.

¿Qué otros detalles han sido cuestionados por parte de los internautas frente a la orientación de Omar Murilllo?

Desde que Omar Murillo terminó con Koral Costa, los internautas se han sorprendido con el estilo de vida que tiene el actor en la actualidad.

Así ha sido la soltería de Omar Murillo. | Foto: Canal RCN

Así también, se ha evidenciado que Omar Murilllo reside en la actualidad en España, pues, tiene un restaurante y se ha mantenido constante en las redes sociales.

Por su parte, los internautas han generado una gran variedad de opiniones por el nuevo aspecto físico que ha tenido Omar Murillo en la actualidad, pues, algunos rumoran que tiene un aspecto más femenino en su vestimenta.

Aunque el actor no ha confirmado cuál es su orientación, los navegantes han generado una gran variedad de opiniones al respecto.

En la actualidad, Omar Murillo no ha demostrado tener una relación sentimental con otra persona, pues, se ha mantenido enfocado en cada uno de sus proyectos, al igual que Koral Costa.