Harry Styles protagonizó incómodo momento con seguidora en Ciudad de México; ¿qué pasó?

El cantante británico Harry Styles vivió un momento incómodo mientras recorría las calles de Ciudad de México, previo a sus dos presentaciones.

Harry Styles se presentará el próximo 31 de julio y 1 de agosto en Ciudad de México. (Foto: Valerie Macon/AFP)

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¿Por qué se encuentra Harry Styles en México?

El artista se encuentra por estos días en el país centroamericano debido a que tiene presentaciones el próximo 31 de julio y 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros.

En las imágenes que le están dando la vuelta a las redes sociales, se le puede ver al artista disfrutando de una caminata y del buen clima. Sin embargo, como era de esperarse, era cuestión de minutos para que las personas lo reconocieran y empezaran a tratar de saludarlo y obtener una fotografía o un recuerdo con el cantante.

En uno de los videos se le puede ver bastante incómodo pidiéndole a una persona que mantenga la distancia, mientras intenta probar comida en los puestos callejeros.

El video ha generado muchos comentarios, pero la gran mayoría son dándole la razón al artista y resaltando que hay personas que no saben respetar el espacio personal y que ni siquiera piden permiso.

Lo cierto es que el intérprete tocará sus mayores éxitos ante un público mexicano que hizo ‘Sold out’ de las fechas en cuestión de minutos, por lo que la expectativa es alta.

Harry Styles compartió con sus seguidores previo a sus presentaciones en México. (Foto: Valerie Macon/AFP)

¿Harry Styles tiene pareja?

Por otro lado, muchos internautas se preguntaron por qué no estaba en compañía de Zoë Kravitz, mujer con quien se le ha visto de manera muy cercana y amorosa en los últimos meses.

Los rumores sobre un posible compromiso crecieron luego de que se le captara con una sortija en su mano izquierda, lo que desató especulaciones en medios y redes sociales.

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Ninguno de los dos ha desmentido ni confirmado nada, por lo que los seguidores siguen a la espera de una declaración sobre el tipo de relación que tienen.

Mientras tanto, los fanáticos esperan que interprete los temas más representativos de su carrera en solitario, además de algunos de los himnos que lo consolidaron como estrella mundial con la banda One Direction.