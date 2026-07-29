La música electrónica está de luto luego de que un reconocido DJ fuera hallado sin vida en su vivienda de París.

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¿Cuál fue el famoso artista de electrónica que fue encontrado sin vida?

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del DJ y productor francés Kavinsky a sus 50 años, reconocido internacionalmente por el éxito 'Nightcall'.

De acuerdo con medios franceses, Vincent Belorgey, nombre real de Kavinsky, fue encontrado muerto en su residencia ubicada en las afueras de París durante la noche del 28 de julio.

Hasta el momento, la Fiscalía de París mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

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¿Qué se sabe del fallecimiento del DJ Kavinsky?

Los primeros reportes indican que una de las principales hipótesis apunta a un accidente cerebrovascular (ACV), ya que el músico habría presentado fuertes dolores de cabeza en los días previos.

No obstante, las autoridades aún no han confirmado oficialmente la causa del fallecimiento.

La noticia de su fallecimiento ha provocado conmoción en redes y múltiples reacciones de artistas internacionales. Uno de ellos fue The Weeknd, quien le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

Tan desgarrador escuchar la noticia. Una inspiración para tantos, incluyéndome a mí. Continuaré honrando tu nombre y tu música. Descansa en paz, Kavinsky.

¿Quién era el DJ Kavinsky y cuál fue su mayor éxito?

Nacido en Seine-Saint-Denis, Francia, Kavinsky inició su carrera artística como actor, pero fue a mediados de la década de 2000 cuando decidió dedicarse de lleno a la música electrónica.

Aunque publicó varios trabajos discográficos, fue 'Nightcall', lanzada en 2010, la canción que cambió la carrera de DJ Kavinsky.

El tema alcanzó notoriedad internacional después de ser incluido en la banda sonora de Drive (2011), la película dirigida por Nicolas Winding Refn y protagonizada por Ryan Gosling.