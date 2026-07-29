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Poncho Zuleta respondió a las críticas por seguir cantando a los 76 años; esto dijo

Poncho Zuleta habló de la polémica en redes sociales y aclaró que el video viral no refleja la realidad de su show.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Poncho Zuleta preocupó a sus seguidores en su última presentación.
Poncho Zuleta preocupó a sus seguidores en su última presentación. (Foto: Canal RCN)

Un video del cantante vallenato Poncho Zuleta se ha hecho viral en redes sociales debido a la dificultad con la que se le ve dando su show.

Poncho Zuleta es uno de los máximos exponentes del vallenato en Colombia.
Poncho Zuleta es uno de los máximos exponentes del vallenato en Colombia. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué se hizo viral la última presentación de Poncho Zuleta?

En su última presentación en Tuchín, Córdoba, según los internautas, se le escucha la voz diferente y se le nota cansado en el escenario.

La publicación se llenó de comentarios de personas que aseguraban que ya con 76 años no puede seguir brindando el mismo espectáculo y entusiasmo de antes.

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¿Qué respondió Poncho Zuleta sobre los comentarios sobre su edad en redes sociales?

Sin embargo, el mismo Poncho comentó desde su cuenta oficial dando explicaciones y diciendo que el video no corresponde a la realidad.

“A todos mis seguidores y amigos, quiero decirles que un video grabado desde un celular, con el audio ambiente de la tarima, no refleja la calidad real de mi voz ni de una presentación. Quienes conocen el sonido en vivo saben que el audio que capta un teléfono es muy diferente al que sale por la amplificación profesional. Gracias a Dios sigo recorriendo Colombia y el mundo, llevando mi música con el mismo amor y compromiso de siempre. Los invito a visitar mis redes sociales oficiales, donde encontrarán videos completos de mis presentaciones recientes y podrán apreciar la verdadera calidad de cada concierto. Gracias por sus mensajes, por su cariño y por acompañarme durante tantos años. Mientras Dios me dé salud y fuerzas, seguiré cantándole a mi pueblo con el corazón. ¡Nos vemos en las tarimas! Dios los bendiga a todos”, comentó el cantante en la publicación.

El cantante dejó claro que quiere seguir en las tarimas hasta que el cuerpo se lo permita y que en cada presentación trata de dar lo máximo para su público.

Zuleta es uno de los referentes del vallenato con una de las trayectorias más extensas, pues comenzó a cantar desde mediados de los años sesenta.

Aunque los comentarios de sus seguidores demuestran preocupación, no es común que en el gremio vallenato se retiren, sino que la mayoría terminan sus carreras cuando fallecen.

Su respuesta calmó a muchos de sus seguidores, quienes celebraron que se mantenga activo a su edad y que siga alimentando una carrera de más de cuatro décadas.

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