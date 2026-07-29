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Duelo en la música, murió reconocido cantante tras grave accidente de moto, ¿qué se sabe?

El famoso cantante falleció a causa de un grave accidente de moto y la noticia se confirmó con nostálgica fotografía.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en la música, murió reconocido cantante tras grave accidente de moto, ¿quién fue?
¿Quién fue el reconocido cantante que falleció? | Fotos: Freepik

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido cantante que se destacó no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por participar en varias producciones.

Así también, los navegantes han generado todo tipo de opiniones en las redes sociales tras confirmarse su doloroso fallecimiento en medio de un crítico hecho.

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¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

El nombre de Glen Hansard se ha convertido en tendencia no solo por dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Duelo en la música, murió reconocido cantante tras grave accidente de moto, ¿quién fue?
Así se confirmó el fallecimiento de Glen Hansard. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte de un comunicado compartido en la cuenta oficial de Instagram del equipo de Glen Hansard en la que expresaron las siguientes palabras:

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard en la madrugada de hoy. Aún estamos asimilando la noticia, por lo que les pedimos amablemente que respeten la privacidad de la familia, los compañeros y los amigos de Glen en estos momentos difíciles”, reveló el equipo de Glen Hansard.

La noticia del cantante irlandés ha dejado un sentido vacío por parte de sus fanáticos por todos los éxitos que adquirió a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por su canción ‘Falling Slowly’, el tema principal de la icónica canción Once.

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¿Cuál fue la causa por la que falleció el cantante Glen Hansard?

Según lo han reportado fuentes internacionales como Milenio y TMZ, se ha comprobado cuál sería la causa de su fallecimiento.

Por esta razón, se evidencia que las autoridades irlandesas evidenciaron que la causa de la muerte de Glen Hansard se debió a causa de un accidente de motocicleta.

Duelo en la música, murió reconocido cantante tras grave accidente de moto, ¿quién fue?
Esto se sabe de la causa de la muerte de Glen Hansard. | Foto: Freepik

En otros reportes que han compartido fuentes internacionales, se evidencia que los hechos ocurrieron en la madrugada de este 29 de julio y no logró recuperarse por el trágico hecho.

Entre tanto, los seguidores del artista y compositor han recordado el importante legado que dejó en su carrera, en especial, por éxitos como: ‘Great Weight’, ‘Her Mercy’ y ‘Take Heart’.

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