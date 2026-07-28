¿Messi y Lamine Yamal juntos otra vez? El video viral que causó conmoción en redes

Apenas se terminó el partido de la final de La Copa Mundial FIFA 2026, Lamine Yamal y Lionel Messi se hicieron tendencia en redes tras el gesto que tuvo el español con el argentino.

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Pues argentina fue derrotado por España y por supuesto, la nostalgia de Messi se sintió en la cancha, por eso, Lamine fue hasta donde estaba él para darle un fuerte abrazo y por eso, el argentino se puso de pie para corresponder el saludo.

Luego de que ocurrió este momento, Lamine se puso a orar de rodillas en medio de la cancha, mientras que, Messi pasaba y veía de lejos como su compañero, Leandro Paredes, protagonizaba una fuerte discusión con españoles, e incluso, se fueron al contacto físico.

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Tras varios días de este momento, tanto el argentino como el español protagonizan un curioso momento en redes por un video comentado que está circulando en redes.

¿Cuál es el video en el que Lamine Yamal y Lionel Messi están siendo tendencia?

Por medio de las plataformas digitales, está circulando un particular video de los dobles de Lionel Messi y Lamine Yamal, quienes fueron invitados en una fiesta infantil para animal la reunión y precisamente, llevaron la copa del mundo.

Curioso vídeo de los dobles de Messi y Lamine Yamal provocó revuelo en redes. (AFP/ Patricia DE MELO MOREIRA- AFP/ Aric BECKER )

En la escena que fue grabada, está el doble del español bailando con unos niños y llegan hasta donde el argentino para quitarle la copa que tiene en sus manos, en son de reprocharle que la perdió.

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Sin duda, provocó conmoción este clip, ya que los dobles de los futbolistas se parecen mucho y en un inicio se alcanzó a creer que sí eran ellos.

¿Qué ha pasado con Messi y Yamal tras La Copa Mundial FIFA 2026?

Lamine Yamal está disfrutando de sus vacaciones con su novia, Inés García, luego de haber ganado la copa del mundo y en medio de la polémica que protagoniza la joven debido a la relación con su expareja.

El divertido momento de los dobles de Messi y Lamine Yamal. (AFP/ harly TRIBALLEAU - AFP/ Roberto SCHMIDT)

Por su lado, hace unos días, Messi fue visto en público por primera vez tras el Mundial y lo que se alcanza a percibir del clip es que sus fans le gritan con emoción, mientras que él los saluda con una gran sonrisa.