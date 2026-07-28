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Marc Cucurella tomó drástica decisión tras cumplir promesa por haber ganado el Mundial

Marc Cucurella cumplió con su promesa por haber ganado La Copa Mundial FIFA 2026 y para eso, tomó drástica decisión.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Marc Cucurella sorprendió al cumplir la promesa que hizo tras ganar el Mundial
El inesperado gesto de Marc Cucurella tras cumplir su promesa por el Mundial. (AFP/ Carl Recine)

Tras La Copa Mundial FIFA 2026, Marc Cucurella sigue dando de qué hablar, pues el español, quien ha celebrado por lo grande el triunfo de su país tras volverse los grandes campeones del mundo, reapareció en sus redes mostrando cómo cumplió una promesa que hizo.

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El lateral izquierdo fue tendencia luego del partido que les dio el triunfo, ya que protagonizó una polémica escena con Lionel Messi, porque él se tapó la boca durante el partido y el argentino quería que pitaran esa falta, pues ahora es prohibido.

En ese momento, hubo un cruce de palabras y por eso, se hizo tendencia al descifrarse qué fue lo que se dijeron ambos futbolistas e incluso, Enzo estaba de por medio antes de ser expulsado.

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Tras una semana de haberse terminado la copa del mundo, Marc Cururella vuelve a ser tendencia debido a una dramática decisión que tomó para cumplir una promesa que hizo.

¿Cómo cumplió su promesa Marc Cucurella tras haber ganado La Copa Mundial FIFA 2026?

A través de sus historias de Instagram, Marc Cucurella subió un video en donde se ve con detalle el tatuaje que se hizo del rostro del director técnico de España, Luis de la Fuente.

El inesperado gesto de Marc Cucurella tras cumplir su promesa por el Mundial
Marc Cucurella cumplió su promesa y dejó a todos sorprendidos. (AFP/ David Ramos)

Pues habría hecho esta promesa en caso de ganar la Copa Mundial FIFA 2026 y así fue, por lo que dijo que ya estaba cumpliendo.

En una primera historia, publicó una foto antes del trabajo de su tatuador y por eso, sorprendió al dejar ver cupa fue el resultado final de esta exagera decisión.

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¿Por qué más Cucurella se hizo tendencia en redes sociales?

La destacada participación en La Copa Mundial FIFA 2026 de Marc Cucurella no pudo pasar desapercibida, no solo por su don con el balón, sino por su personalidad e historia de vida.

Marc Cucurella cumplió su promesa y dejó a todos sorprendidos
Marc Cucurella sorprendió al cumplir la promesa que hizo tras ganar el Mundial. (AFP/ CHARLY TRIBALLEAU)

Durante este importante evento deportivo, salió a la luz información de su vida, como que uno de sus hijos tiene autismo y hasta por qué no se recoge el cabello o se lo corta.

Él dijo hace unos años que, no se peina durante los partidos porque a los doce, su mamá se lo dejó crecer para así poderlo identificar en los juegos cuando era niño y creció con esa tradición.

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