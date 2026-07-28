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Duelo en la televisión asiática; falleció un reconocido actor de manera inesperada

El actor fue hallado sin vida en su apartamento y las autoridades continúan investigando la causa de su muerte.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Conmoción por la muerte de un reconocido actor: fue hallado sin vida en su apartamento
Luto en la televisión asiática: falleció un reconocido actor de manera inesperada (Foto freepik)

El mundo del entretenimiento asiático se encuentra de luto tras conocerse la muerte de un reconocido actor, cuyo fallecimiento fue confirmado luego de que las autoridades lo encontraran sin vida en su residencia.

La noticia ha causado conmoción entre sus seguidores y compañeros de la industria, especialmente porque el artista se encontraba activo profesionalmente y continuaba grabando una de las producciones televisivas en las que participaba.

¿Quién es el actor que falleció en su casa?

Se trata de Wang Kai, cuyo nombre real era Wang Chien-lung, actor taiwanés reconocido por su participación en series y películas.

A lo largo de su carrera acumuló más de 28 créditos actorales. Nació el 18 de agosto de 1982 y, pese a la oposición inicial de parte de su familia, en 2003 ingresó a la Academia Central de Drama de Beijing, donde inició su formación profesional.

Mientras aún era estudiante obtuvo uno de sus primeros papeles importantes en la producción Cold Autumn. Con el paso de los años consolidó su carrera en la televisión y el cine, convirtiéndose en un rostro conocido dentro de la industria audiovisual asiática.

Falleció un reconocido actor a los 43 años: investigan las causas de su muerte
Wang Kai fue hallado sin vida en su apartamento (Foto Freepik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Wang Kai?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el 26 de julio el actor fue encontrado inconsciente y sin signos vitales en su apartamento.

Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no ha sido determinada y continúa bajo investigación.

Según informó el diario taiwanés, Wang Kai seguía trabajando en las grabaciones del drama Cien sabores de la vida. El 25 de julio cumplió con normalidad su jornada de grabación. Tras terminar el rodaje regresó a su vivienda y tenía previsto presentarse nuevamente al set al día siguiente.

Sin embargo, la mañana del 26 de julio el equipo de producción no logró comunicarse con él.

Ante la falta de respuesta, su representante intentó localizarlo en varias ocasiones y, al no obtener respuesta, solicitó a sus familiares y a la policía que acudieran a su residencia para verificar que todo estuviera bien.

De acuerdo con medios de Hong Kong, cuando las autoridades ingresaron al apartamento encontraron un pedido de comida que permanecía sin recoger frente a la puerta y el televisor encendido en el interior de la vivienda. Al ingresar hallaron al actor sin vida.

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Hallan sin vida a un reconocido actor de 43 años: autoridades investigan qué ocurrió
Las autoridades siguen investigando la causa de muerte de Wang Kai (Foto Freepik)
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