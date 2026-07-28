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El misterioso fenómeno que apareció en Japón tras el fuerte terremoto: ¿qué es?

Luego del fuerte terremoto que sacudió a Japón este martes 28 de julio, una extraña aparición causó preocupación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La llamativa aparición que sorprendió a Japón
La extraña formación que apareció en el cielo de Japón. (Foto/ Freepik)

En horas de la mañana en Colombia, este martes 28 de julio se conoció rápidamente la noticia del fuerte terremoto que se sintió en Japón, ocurrido sobre las 4:27 pm en la Isla Kyushu, el aucl dejo varias afectaciones.

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En videos quedó registrado cómo las personas y hasta las mascotas vivieron este fuerte movimiento en cual dejó al menos a 100 heridos que fueron enviados al hospital, 12 edificios afectados y millas de hogares sin electricidad.

Además, se dice que viviendas se habrían derrumbado y en ellas quedarían personas atrapadas; pues este evento sísmico fue de 7.1 de magnitud en la escala de intensidad símica Shindo, según la Agencia Meteorológica Nipona.

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Tras este preocupante momento, en redes empezaron a circular imágenes de una extraña aparición que alarmó a los japoneses y la cual, se hizo tendencia, llegando e incluso a más países, quienes especulan sobre las fotos.

¿Cuál es la extraña aparición tras el terremoto de Japón?

Luego de que Japón fue sacudido por un fuerte evento sísmico de 7.1 de magnitud, en las plataformas digitales alrededor del mundo empezaron a circular unas imágenes de una llamativa aparición.

La extraña formación que apareció en el cielo de Japón.
Tras el terremoto en Japón, una extraña nube provocó revuelo. (Foto/Freepik)

Lo que se ve en las fotos es que es una enorme nube que pareciera que bajara hasta la tierra en forma de espiral, como si se tratase de algo parecido a un tornado, pero de nube blanca.

De acuerdo con la información que publicó las imágenes, se trata del fenómeno Cumulonimbus Incus, conocido como nube en forma de yunque, que anunciaría una tormenta eléctrica y se asocia con lluvias intensas, rayos y granizo.

¿Qué se sabe sobre las afectaciones tras el fuerte terremoto en Japón?

De acuerdo con información, se pronunció la ministra, Sanae Takaichi, quien reveló que en algunas zonas los cortes de energía están afectando a los ciudadanos y que, además, se presentan algunos incendios.

Tras el terremoto en Japón, una extraña nube provocó revuelo
La llamativa aparición que surgió a Japón. (Foto/Freepik)

Así mismo, agregó que hay carreteras y puentes dañados, más edificios que se han derrumbado.

Por su lado, la Agencia Meteorológica Nipona había lanzado junio una alerta de tsunami, pero no duró mucho ya que no se presentó ninguna emergencia.

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