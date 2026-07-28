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Luto en el periodismo colombiano: falleció uno de sus más grandes referentes

El periodista falleció a los 94 años y su muerte provocó mensajes de despedida de figuras políticas y del periodismo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Murió uno de los periodistas más influyentes de Colombia: así lo despidieron
Luto en el periodismo colombiano: falleció uno de sus más grandes referentes (Foto freepik)

El periodismo y la literatura colombiana están de luto tras conocerse el fallecimiento de Plinio Apuleyo Mendoza, uno de los periodistas y escritores más reconocidos del país, quien murió este 28 de julio a los 94 años.

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La noticia fue confirmada a través de redes sociales, donde diferentes figuras públicas, periodistas y exmandatarios lamentaron su partida y destacaron el legado que dejó durante más de siete décadas de trayectoria.

Duelo en Colombia: falleció un histórico periodista y escritor a los 94 años
Murió uno de los periodistas más influyentes de Colombia (Foto freepik)

¿Quién fue Plinio Apuleyo Mendoza?

Plinio Apuleyo Mendoza fue periodista, escritor y diplomático colombiano. Estudió Ciencias Políticas en París y se desempeñó como primer secretario de la Embajada de Colombia en Francia, etapa en la que fortaleció su carrera como escritor.

Publicó su primer libro, Primeras palabras, cuando tenía 15 años. Años después consolidó una extensa trayectoria literaria que incluyó novelas, ensayos y crónicas.

En 1979 obtuvo el Premio Plaza & Janés de Novela con Años de fuga. También fue autor de El olor de la guayaba, el reconocido libro de conversaciones con Gabriel García Márquez, considerado una de sus obras más importantes.

Su publicación más reciente fue Postales de una vida, lanzada en 2021, en la que recopiló memorias, relatos y ensayos sobre los lugares y las personas que marcaron su vida.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Plinio Apuleyo Mendoza?

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa de su fallecimiento, aunque se conoció que durante los últimos meses presentó complicaciones de salud.

Tras conocerse la noticia, el expresidente Iván Duque escribió en sus redes sociales un mensaje donde se despidió el periodista:

"Hoy despido con profunda tristeza a Plinio Apuleyo Mendoza, un gran colombiano, un maestro de la palabra y un defensor incansable de la libertad [...] Su legado literario, periodístico e intelectual seguirá inspirando a quienes creemos en la democracia y en el poder de las ideas. "

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también lamentó su fallecimiento y lo describió como "un ser excepcional, el periodista, el escritor, el humanista, el liberal, el crítico, el soldado de la democracia, el defensor de los soldados”.

falleció el periodista y escritor Plinio Apuleyo Mendoza a los 94 años
Plinio Apuleyo Mendoza fue periodista, escritor y diplomático colombiano (Foto freepik)
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