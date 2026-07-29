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Jugador colombiano sorprendió a Neymar con inesperado beso: así reaccionó el brasileño

Exjugador de Santa Fe y Millonarios protagonizó curioso momento con Neymar en Copa Sudamericana.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Colombiano le robó beso a Neymar
El jugador colombiano sorprendió a Neymar con su cariñoso gesto. (Fotos AFP e IA)

Un curioso momento entre un futbolista colombiano y Neymar en la Copa ha empezado a ser tendencia redes sociales.

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¿Cuál fue el jugador colombiano que le dio beso a Neymar?

El protagonista fue Edwin Shirra, exjugador de Santa Fe y Millonarios, quien actualmente milita en la Universidad Central de Venezuela.

El chocoano aprovechó el duelo de su club frente al Santos por los play-off de la Copa Sudamericana, para protagonizar una curiosa escena con uno de sus máximo ídolos, Neymar Jr.

Todo ocurrió una vez terminó el compromiso, en el que Santos consiguió la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana tras imponerse por 4-2 a Universidad Central.

Mientras Neymar atendía a varias personas que buscaban una fotografía con él, Edwin Shirra logró captar su atención y sorprenderlo con gesto.

Muchachos, muchachos, les presento a alguien...

neymar en el mundial 2026
Neymar fue sorprendido por jugador colombiano. /AFP: JEAN-FRANCOIS MONIER

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¿Cómo reaccionó Neymar luego que jugador colombiano le diera beso?

Edwin activó la cámara de su celular para grabar su encuentro con el brasileño, quien creyó que simplemente posarían para una imagen, por lo que se acercó con una sonrisa.

Sin embargo, Edwin al captar la atención de Neymar quien estaba posando para la foto, se le abalanza de manera sorpresiva y le da un beso en el cuello.

Neymar tras el cariñoso gesto de Edwin Shirra se lo tomó con humor y sueltó una gran sonrisa, y antes de irse le hizo un gesto con su mano en la oreja, mostrándole así su aprobación y buena onda.

Como era de esperarse este gesto del jugador colombiano con Neymar no ha pasado por desapercibido en redes sociales en donde el video ha sido bastante comentado.

Por un lado muchos han aplaudido la picardía del jugador colombiano con el crack brasileño, y otros han elogiado la actitud con Neymar a tomarse con humor el gesto de su colega.

¿Quién es Edwin Shirra, el jugador que le dio beso a Neymar?

Edwin Shirra es un futbolista colombiano que pasó por las divisiones menores de Millonarios y también hizo parte de Santa Fe.

En la actualidad juega para Universidad Central de Venezuela, en donde ha logrado ganarse un lugar en el once titular del equipo.

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