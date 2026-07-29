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Emiro Navarro respondió a quienes le dicen que va en carrito en MasterChef Celebrity

El influenciador Emiro Navarro contestó a quienes criticaron su desempeño en MasterChef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Emiro navarro en masterchef celebrity
Emiro Navarro contestó a quienes lo critican/Canal RCN

El influenciador Emiro Navarro respondió furioso a quienes lo están criticando por su desempeño en MasterChef Celebrity.

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¿Por qué le dicen a Emiro Navarro que va en carro en MasterChef Celebrity?

Luego del reto en parejas donde el creador de contenido trabajó junto con el influenciador Sebastián Villalobos y ambos se ganaran el pin de inmunidad en MasterChef Celebrity, muchos cuestionaron el trabajo del exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

emiro navarro habla de cocinar mal en masterchef celebrity

En redes sociales, varios internautas comenzaron a señalar que Sebastián Villalobos era quien había hecho dicha preparación y que Emiro Navarro iba en carrito avanzando en la competencia, pues los platos que ha hecho individual no han estado del todo bien.

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¿Cómo reaccionó Emiro Navarro tras las críticas en MasterChef Celebrity?

El barranquillero se pronunció por medio de su grupo de WhatsApp con sus seguidores, donde les respondió a quienes lo juzgan y dicen que va en coche.

emiro navarro responde criticas de masterchef

"Nena estoy atacada porque están diciendo que voy en carrito, sí, en el carro tuyo es que voy parchada, claro como tú fuiste la que fritaste las carambolas esas, hiciste el arroz y decoraste la carne, por eso dices que voy en carrito", dijo.

Señaló bastante molesto que, si continúan con esos comentarios puede estar respondiendo uno por uno.

"Habladora, conmigo no, que estoy atacada y me puedo estar revotando con un poco que están aquí comentando que yo voy en carrito", agregó.

Luego de sus declaraciones al respecto, varios seguidores le levantaron los ánimos al resaltar su talento para la cocina y destacaron el gran papel que ha hecho no solo con su cocina, sino también con su personalidad, la cual suele entretener a muchos.

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Por ahora, Emiro Navarro garantizó una semana más en la competencia tras dicho triunfo y se encuentra disfrutando de cada reto en el juego.

Asimismo, continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con sus publicaciones sobre algunos detrás de cámaras de MasterChef Celebrity y de su respectivo contenido de humor.

Recuerda que puedes ver al influenciador todas las noches de lunes a viernes a las 9 p.m. y los domingos a las 8 p.m. por el Canal RCN.

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