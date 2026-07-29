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Conoce al guapo hermano de Sebastián Villalobos que también es influencer, ¿se parecen?

Él es Juan Ángel, el guapo hermano de Sebastián Villalobos, quien ha cautivado en redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Conoce al guapo hermano de Sebastián Villalobos que también es influencer, ¿se parecen?
¿Quién es el hermano de Sebastián Villalobos? | Foto: Canal RCN

Desde que inició la actual temporada de MasterChef Celebrity, los internautas han generado una gran variedad de reacciones en las redes sociales acerca de todos los sucesos que ha tenido cada participante y, uno de los más resonados, ha sido Sebastián Villalobos.

Sin duda, los navegantes se han sorprendido con todos los acontecimientos que comparte el influenciador mediante sus redes sociales y, muchos se han sorprendido con su guapo hermano Juan Ángel.

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¿Quién es Juan Ángel, el guapo hermano de Sebastián Villalobos que es influencer?

Cabe destacar que Sebastián Villalobos se ha destacado por compartir varios acontecimientos de su vida cotidiana mediante sus redes sociales y, los internautas, han generado una gran variedad de opiniones por la belleza y parecido con Juan Ángel, uno de sus hermanos.

Conoce al guapo hermano de Sebastián Villalobos que también es influencer, ¿se parecen?
Él es Juan Ángel, uno de los hermanos de Sebastián Villalobos. | Foto: Canal RCN

Juan Ángel ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los navegantes por todos los sucesos que ha compartido mediante sus redes sociales, pues, en la actualidad cuenta con más de 247 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.


Otra de las publicaciones que gran acogida ha adquirido Juan Ángel por parte de los internautas en sus redes sociales se trata acerca de un video que tiene con Sebastián Viillalobos en el que están haciendo un reto.

Desde luego, los navegantes se han sorprendido al ver lo familiar que es Sebastián Villalobos, pues, se evidencia según lo compartido en sus redes, que disfruta el tiempo de calidad con sus allegados.

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¿Cómo lucía Juan Ángel cuando era pequeño?

Recordemos que hace varios años, Sebastián Villalobos adquirió gran visibilidad a través de las redes sociales por ser uno de los pioneros de las redes sociales en Colombia.

Así también, el influenciador no solo ha cautivado por todo lo que ha hecho en su trayectoria, sino también, por un video en el que se evidencia cuando grababa contenido digital junto a su hermano Juan Ángel, cuando era pequeño.

De este modo, los navegantes se han sorprendido al ver que Sebastián Villalobos no solo es un gran referente de las redes sociales, sino también, varios de sus allegados, como su madre Viviana y uno de sus hermanos, que es Juan Ángel.

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