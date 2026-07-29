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Rigoberto Urán protagonizó inesperado descuido mientras se medía ropa

Rigoberto Urán sorprendió a sus seguidores tras protagonizar un inesperado descuido mientras se medía ropa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué le pasó a Rigoberto Urán? Un descuido mientras se medía ropa se llevó las miradas
¿Qué le pasó a Rigoberto Urán? Un descuido mientras se medía ropa se llevó las miradas. (Foto AFP: Jorge Guerrero).

El exciclista Rigoberto Urán protagonizó un curioso momento que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, luego de que mientras se medía una prenda de ropa tuviera un inesperado descuido que dejó ver de más. La situación generó sorpresa entre quienes vieron la escena, que no pasó desapercibida por el particular instante que vivió el ciclista colombiano.

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¿Cómo fue el descuido que tuvo Rigoberto Urán mientras se medía ropa?

Rigoberto Urán sorprendió a sus seguidores durante la mañana de este miércoles 29 de julio al compartir el lanzamiento de las nuevas prendas de su ropa de marca, pero más allá de las prendas lo que realmente llamó la atención es que al momento de modelarlas protagonizó un inesperado descuido y terminó mostrando de más.

Rigoberto Urán protagonizó inesperado accidente al medirse ropa.
Rigoberto Urán protagonizó inesperado accidente al medirse ropa. (Foto Canal RCN).

Quien captó el momento fue su esposa, Michelle Durango, encargada de grabar el video. Al notar lo que estaba ocurriendo, no dudó en advertirle de inmediato, evitando que la situación pasara a mayores. Aun así, el inesperado instante quedó registrado y provocó una ola de reacciones entre los internautas.

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El video fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de Rigoberto Urán, donde suma una amplia comunidad de seguidores, y en cuestión de horas comenzó a viralizarse gracias a la curiosa escena que protagonizó.

Y es que, aunque el lanzamiento de las nuevas prendas era el objetivo principal del video, el inesperado descuido de Rigoberto Urán terminó llevándose toda la atención.

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¿Cómo reaccionaron los internautas ante el descuido de Rigoberto Urán mientras se medía ropa?

La divertida escena no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes reaccionaron con todo tipo de comentarios y convirtieron el momento en uno de los más comentados de la publicación.

“Jaja las cosas que tendrá que ver el que edita”, “El mejor modelo de todos, nos dio c*lito, espalda, pierna, pecho y pinta...”, “El que sabe vender y lo hace con tanto estilo”, “este Rigo si no hay risas no es el, que crack”, “Nos habló de moda nos modeló, dio chistes, consejos”, fueron algunos de los cometarios.

El inesperado descuido de Rigoberto Urán mientras modelaba ropa desató reacciones
El inesperado descuido de Rigoberto Urán mientras modelaba ropa desató reacciones. (Foto Canal RCN).
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