Campanita reapareció con cambio físico: así luce el exparticipante de La casa de los famosos

Franck Stiward mejor conocido como Campanita en el mundo de las redes sociales reapareció tras varias semanas fuera del foco mediático.

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¿Cómo reapareció Campanita en redes sociales?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 ha estado alejado del mundo del entretenimiento en los últimos meses, dándose un espacio para él.

Sin embargo, en la tarde del 29 de julio el influenciador apareció en sus redes sociales para mostrarles a sus seguidores su nueva imagen.

Recordemos que, durante su paso por La casa de los famosos Colombia Campanita se caracterizó por sus constantes cambios de look e imagen, así como sus llamativos outfits.

Campanita reapareció en redes con nuevo look. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es el nuevo look de Campanita, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

El también bailarín profesional compartió un video en sus redes sociales en el que se mostraba desde la peluquería en donde se haría un cambio de look.

En el clip aparece Campanita con su estilista de confianza haciendo gestos de inconformidad mientras analizaban su estilo de cabello tras una transición aparece el deportista con su nuevo look.

Campanita se decantó por un estilo con trenzas largas, un look completamente diferente al que venía utilizando en el último año.

Frente a su nuevo look, el influenciador se mostró feliz asegurando que su nuevo estilo más allá de lo físico representaba autenticidad y otros valores.

Amo Las Trenzas, Representan Autenticidad, Fuerza, Carácter Y Personalidad.



Como era de esperarse el nuevo look de Campanita no pasó por desapercibido en redes sociales y en los comentarios sus seguidores le expresaron sus opiniones.

Algunos elogiaron su cambio de look y más por la forma en que lo hacía sentir según explicó, sin embargo, para otros se veía mejor con su cabello corto y con crespos.

Asimismo, muchos empezaron a concluir que su nuevo estilo podría ser el aviso de algún nuevo proyecto en televisión o redes sociales.