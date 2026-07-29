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Reconocida pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con dolorosas palabras: todo en VIDEO

La pareja compartió un video en sus redes confirmando su ruptura con una sorpresiva confesión al respecto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con dolorosas palabras: todo en VIDEO
¿Quién es la reconocida pareja del entretenimiento que terminó su relación? | Foto: Freepik

En las últimas horas, dos reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento se han convertido en centro de atención mediática tras confirmar su ruptura mediante un video que ha desatado una ola de opiniones en las redes sociales.

Así también, los internautas se han sorprendido al ver la reacción que compartió Ignacio Baladán, el esposo de La Segura frente al video que compartió la expareja.

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¿Cuál fue la reconocida pareja del entretenimiento que terminó su relación?

El nombre de la creadora de contenido digital y actriz, Imaray Ulloa se ha convertido en centro de atención mediática tras compartir un video junto a su expareja en el que compartió todos los detalles acerca de su ruptura con Fabián Fontaine.

Reconocida pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con dolorosas palabras: todo en VIDEO
Así terminó Imaray Ulloa y Fabián Fontaine. | Foto: Freepik

En una reciente publicación compartida a través de la cuenta oficial de Instagram de Imaray en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, reveló que terminó con Fabián Fontaine, anunciando las siguientes palabras:

“Bueno, les vamos a dar una noticia Fabián y yo porque creo que se lo merecen, ya nuestra relación no ha terminado. Hace un tiempo no muy largo, pero creo que es tiempo por todo lo que vivimos”, reveló Imaray Ulloa.

Seguidas a estas palabras, Fabián aprovechó la oportunidad para expresar las razones frente a todo lo que vivió con Imaray, pues, reveló lo siguiente:

“Estamos amistosamente terminando. No es que haya existido algún problema, es solo que como ya no es lo mismo del inicio, decidimos rehacer nuestras vidas de una forma diferente. Respetando el camino de cada cual yo seguiré apoyándola a ella en todo lo que pueda. Parece raro, pero no hay razón alguna por la cual terminal mal”, agregó la pareja.

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¿Cuál fue la reacción de Ignacio Baladán tras la ruptura de Imaray Ulloa y Fabián Fontaine?

En medio de la ruptura de la actriz Imaray Ulloa y el doctor Fabián Fontaine, quien también es creador de contenido digital, se generaron todo tipo de reacciones al respecto.

Reconocida pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con dolorosas palabras: todo en VIDEO
Así reaccionó Ignacio Baladán tras la ruptura de la pareja. | Foto: Freepik

Una de las reacciones que más ha tomado por sorpresa a los internautas se trata acerca del comentario de Ignacio Baladán, esposo de La Segura, quien, respondió con un corazón y un emoji de nostalgia al respecto.

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