Luisa Fernanda W compartió una foto de su infancia y su parecido con su hijo Máximo sorprendió

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía de su infancia en sus redes sociales y no pasó desapercibida, ya que muchos destacaron el gran parecido que tiene con su hijo mayor Máximo, fruto de su relación con el cantante de música popular Pipe Bueno.

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¿Por qué una foto de la infancia de Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores?

La creadora de contenido y empresaria colombiana Luisa Fernanda W sorprendió al unirse al trend viral del momento en el que los usuarios en redes sociales comparten una fotografía de su infancia y la comparan con una actual.

El increíble parecido entre Luisa Fernanda W de niña y su hijo Máximo sorprendió a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Aunque la idea es mostrar todo el cambio que ha tenido la persona a lo largo de los años, en esta ocasión la instantánea de la influenciadora se llevó la atención por un peculiar detalle: su gran parecido con su hijo mayor, Máximo.

En la imagen, compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se aprecia a Luisa Fernanda W sonriendo dentro de una vivienda antigua, con una camiseta de tirantes clara y un jean oscuro, mientras sostiene un objeto azul en las manos.

La publicación ocasionó que muchos usuarios destacaran el gran parecido entre la creadora de contenido cuando era pequeña y su hijo mayor, Máximo. Los rasgos de su rostro, la sonrisa y la expresión hicieron que varios coincidieran en que ambos lucen prácticamente iguales a esa edad.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Luisa Fernanda W ante su parecido con su hijo Máximo?

Como era de esperarse, la fotografía no pasó desapercibida y terminó convirtiéndose en tema de conversación entre sus seguidores, quienes coincidieron en que el parecido entre Luisa Fernanda W y su hijo Máximo es realmente sorprendente.

Comentarios como: "Máximo es igualito a su mamá cuando era niña", "No puedo creer el parecido, son la misma persona", "Definitivamente heredó toda la carita de Luisa", "Pensé que era una foto de Máximo con un filtro", “Es impresionante cómo se parecen", "La genética hizo un trabajo increíble", "Son idénticos, parece una copia", "No hay duda de que Máximo salió igual a Luisa", fueron algunos de ellos.