Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W compartió una foto de su infancia y su parecido con su hijo Máximo sorprendió

Luisa Fernanda W despertó cientos de reacciones tras compartir un recuerdo de su niñez en sus redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La foto de la infancia de Luisa Fernanda W que sorprendió por su parecido con Máximo
La foto de la infancia de Luisa Fernanda W que sorprendió por su parecido con Máximo. (Foto Canal RCN).

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía de su infancia en sus redes sociales y no pasó desapercibida, ya que muchos destacaron el gran parecido que tiene con su hijo mayor Máximo, fruto de su relación con el cantante de música popular Pipe Bueno.

Artículos relacionados

¿Por qué una foto de la infancia de Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores?

La creadora de contenido y empresaria colombiana Luisa Fernanda W sorprendió al unirse al trend viral del momento en el que los usuarios en redes sociales comparten una fotografía de su infancia y la comparan con una actual.

El increíble parecido entre Luisa Fernanda W de niña y su hijo Máximo sorprendió a sus seguidores
El increíble parecido entre Luisa Fernanda W de niña y su hijo Máximo sorprendió a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Aunque la idea es mostrar todo el cambio que ha tenido la persona a lo largo de los años, en esta ocasión la instantánea de la influenciadora se llevó la atención por un peculiar detalle: su gran parecido con su hijo mayor, Máximo.

Artículos relacionados

En la imagen, compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se aprecia a Luisa Fernanda W sonriendo dentro de una vivienda antigua, con una camiseta de tirantes clara y un jean oscuro, mientras sostiene un objeto azul en las manos.

La publicación ocasionó que muchos usuarios destacaran el gran parecido entre la creadora de contenido cuando era pequeña y su hijo mayor, Máximo. Los rasgos de su rostro, la sonrisa y la expresión hicieron que varios coincidieran en que ambos lucen prácticamente iguales a esa edad.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fans de Luisa Fernanda W ante su parecido con su hijo Máximo?

Como era de esperarse, la fotografía no pasó desapercibida y terminó convirtiéndose en tema de conversación entre sus seguidores, quienes coincidieron en que el parecido entre Luisa Fernanda W y su hijo Máximo es realmente sorprendente.

Comentarios como: "Máximo es igualito a su mamá cuando era niña", "No puedo creer el parecido, son la misma persona", "Definitivamente heredó toda la carita de Luisa", "Pensé que era una foto de Máximo con un filtro", “Es impresionante cómo se parecen", "La genética hizo un trabajo increíble", "Son idénticos, parece una copia", "No hay duda de que Máximo salió igual a Luisa", fueron algunos de ellos.

Luisa Fernanda W mostró una foto de niña y todos quedaron impactados por su parecido con Máximo
Luisa Fernanda W mostró una foto de niña y todos quedaron impactados por su parecido con Máximo. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García respondió a los rumores sobre su embarazo Karina García

Karina García le puso fin al rumor del género de su bebé: ¿Yina Calderón tenía razón?

Karina García se pronunció sobre el género de su bebé, luego de que Yina Calderón lo “revelara” a través de sus redes.

Sale a la luz nueva foto de Haaland con su hijo Talento internacional

Haaland reaparece públicamente con su hijo: esta es la foto del pequeño

Erling Halaand paralizó las redes sociales al aparecer públicamente con su hijo, las fotos se viralizaron rápidamente.

Las vacaciones de Ester Expósito y Kylian Mbappé terminaron con un inesperado accidente Ester Expósito

Ester Expósito y Kylian Mbappé sufrieron inesperado accidente durante sus vacaciones | FOTOS

La pareja fue captada por paparazzi mientras disfrutaba del Mediterráneo y terminó cayendo al agua durante una actividad.

Lo más superlike

Estos serían los problemas psicológicos que podrían enfrentar estrellas jóvenes como Lamine Yamal ante las constantes comparaciones. Talento internacional

Lamine Yamal podría enfrentar problemas psicológicos por las constantes comparaciones, según expertos

Lamine Yamal vive bajo el escrutinio mediático y las comparaciones constantes; especialistas señalan riesgos para su salud mental.

Captan a reconocido futbolista con varias mujeres y su pareja toma inesperada decisión Viral

Reconocido futbolista desató rumores de infidelidad tras ser captado con varias mujeres

Así lucía la actriz Hanny Vizcaino cuando era pequeña, ¡antes de Pa’ quererte! Hanny Vizcaíno

Así lucía la actriz Hanny Vizcaino cuando era pequeña, ¡antes de Pa’ quererte!

Arcángel aparece utilizando oxígeno Arcángel

Famoso artista apareció utilizando válvula de oxígeno y encendió las alarmas, ¿qué le pasó?

Harry Styles fue captado caminando por las calles de Ciudad de México. Harry Styles

Harry Styles protagonizó incómodo momento con seguidora en Ciudad de México; ¿qué pasó?