El reconocido actor Tuto Patiño fue entrevistado en el programa de Buen Día, Colombia en donde aprovechó la oportunidad para contar en la entrevista cómo ha sido la dinámica en la cocina de MasterChef Celebrity con las otras celebridades.

Otra de las confesiones que hizo Tuto Patiño en el programa se trató acerca de un chat en el que reveló lo que conversa con varios de sus compañeros de MasterChef Celebrity y, allí, habló de Lina Tejeiro.

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¿Cuál es el chat que tienen los participantes de MasterChef Celebrity?

El pasado 28 de julio, Tuto Patiño fue uno de los actores entrevistados en el programa de Buen Día, Colombia, en el que contó varios sucesos acerca de cómo ha sido su participación en la cocina más famosa del país.

Esto confesó Tuto Patiño en Buen Día, Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, Tuto reveló en la entrevista que tuvo en el programa de Buen Día, Colombia que los participantes de MasterChef Celebrity tienen un chat en el que reaccionan con detalle a todo lo que ocurre durante el programa, pues, expresó las siguientes palabras:

“Nosotros seguimos en el chat y todos los participantes nos comentamos acerca de todo lo que ocurre durante el capítulo”, reveló Tuto.

¿Cuál fue el mensaje que Tuto Patiño le envió a Lina Tejeiro?

Durante la entrevista, Tuto Patiño tuvo la oportunidad de confesar que ha evaluado con detalle las estrategias que han tenido cada uno de sus compañeros en la cocina más famosa del país.

Esto dijo Tuto Patiño de Lina Tejeiro. | Foto: Canal RCN

Por su parte, habló de Lina Tejeiro cuando trabajó junto a ella en un reto y leyó el mensaje que ella compartió en el grupo que tienen en WhatsApp varios participantes, quien se sintió agradecida por el trabajo que hicieron durante el reto:

“Lina Tejiro dijo que Tuto le decía que cuando nos hiciéramos los dos, que menos mal porque se salvó. Además, los micrófonos siempre estuvieron abiertos”.

Por el momento, cada uno de los participantes que hacen parte de la cocina más famosa del país han tenido la oportunidad de aprender de todo lo que les han enseñado los jurados como: Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quienes han acompañado el procedo de aprendizaje de cada famoso.