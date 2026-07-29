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Lamine Yamal podría enfrentar problemas psicológicos por las constantes comparaciones, según expertos

Lamine Yamal vive bajo el escrutinio mediático y las comparaciones constantes; especialistas señalan riesgos para su salud mental.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Estos serían los problemas psicológicos que podrían enfrentar estrellas jóvenes como Lamine Yamal ante las constantes comparaciones.
Estos serían los problemas psicológicos que podrían enfrentar estrellas jóvenes como Lamine Yamal ante las constantes comparaciones. (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Varios expertos hablaron de las consecuencias psicológicas que pueden enfrentar los deportistas que están en constante comparación.

Lamine Yamal ha estado expuesto a la presión mediática desde muy pequeño.
Lamine Yamal ha estado expuesto a la presión mediática desde muy pequeño. (Foto: Odd Andersen/AFP)

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¿Qué problemas psicológicos podría enfrentar Lamine Yamal debido a las comparaciones constantes con otros jugadores?

La psicóloga Lara Ferreriro explicó que jugadores como Lamine Yamal deben enfrentar una presión extrema desde que son niños, no solamente porque se preparan desde muy pequeños en un ambiente exigente para llegar a la élite del fútbol, sino porque una vez lo logran son comparados con referentes, récords y rivales directos en torneos y en la esfera mediática.

Así ocurrió con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes fueron rivales durante más de una década y aún hoy siguen siendo objeto de comparaciones.

Yamal tuvo que enfrentar a Messi, su ídolo, en la final del Mundial que terminó con victoria por uno a cero.

Más allá del triunfo, la carrera de Lamine y de otros jóvenes futbolistas estará condicionada por la necesidad de destacar en aspectos que otros ya han conquistado, o de encontrar un camino propio que los diferencie.

Según Ferreriro, los jugadores ya no solo deben prepararse física y tácticamente, sino también mentalmente, pues una derrota o un objetivo no alcanzado puede convertirse en una ola de desprestigio en redes sociales y en comparaciones que afectan directamente su rendimiento.

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La psicología deportiva ha identificado que las comparaciones constantes generan un efecto de desgaste emocional.

Los jóvenes talentos, al ser señalados como “el próximo Messi” o “el sucesor de Ronaldo”, cargan con expectativas que muchas veces superan sus propias capacidades.

Esto puede derivar en ansiedad, frustración y en algunos casos, en la pérdida de confianza.

En la práctica, los jugadores sienten que cada partido es un examen público en el que no solo deben ganar, sino demostrar que están a la altura de quienes los precedieron.

Lamine Yamal quedó campeón del mundo con España en 2026.
Lamine Yamal quedó campeón del mundo con España en 2026. (Foto: Florencia Tan Jun/AFP)

¿De qué se trata el efecto autoridad en la psicología y cómo puede afectar a los futbolistas jóvenes?

Esa presión se intensifica cuando los rivales son ídolos o referentes, creando un efecto de autoridad que puede afectar el rendimiento.

El joven delantero del Barcelona y de la selección española ha manifestado que, aunque reconoce la influencia de sus referentes, busca construir una identidad propia.

Su objetivo es evitar que las comparaciones lo definan y concentrarse en su propio camino. Sin embargo, la presión de ser considerado el sucesor de grandes figuras lo acompaña en cada partido, tanto en su club como en la selección.

Yamal representa a una generación que debe aprender a convivir con la exposición mediática y las redes sociales, donde cada detalle es analizado.

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