Sale a la luz la causa de muerte de la madre de un reconocido actor; le habían dado seis meses de vida

El mundo del entretenimiento volvió a conmoverse tras conocerse nuevos detalles sobre el fallecimiento de la madre de un reconocido actor de Hollywood.

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Aunque su muerte ocurrió el pasado 2 de junio, la información se conoció varias semanas después, cuando salieron a la luz su obituario y el certificado de defunción.

Los documentos revelaron no solo el difícil diagnóstico que enfrentó durante sus últimos meses de vida, sino también la causa oficial de su fallecimiento.

¿Quién es el actor que perdió a su madre?

Se trata de Ben Affleck, cuya madre, Chris Anne Affleck, falleció a los 83 años.

Chris Anne fue maestra y activista por los derechos civiles. De acuerdo con la información publicada en su obituario, en diciembre de 2025 fue diagnosticada con cáncer de páncreas y los médicos le informaron que tendría aproximadamente seis meses de vida.

Durante ese tiempo, uno de sus mayores deseos era poder asistir a la graduación de uno de sus nietos. Ese anhelo se cumplió el 31 de mayo de 2026, cuando logró acompañarlo en la ceremonia. Tan solo dos días después, el 2 de junio, falleció mientras dormía de manera pacífica.

“Sin embargo, su mayor deseo tras el diagnóstico era vivir para ver a su nieto graduarse de la escuela secundaria. Así lo hizo, asistiendo con su familia el 31 de mayo de 2026. Falleció plácidamente, mientras dormía, dos días después”

Aunque desde un principio se conocía que padecía cáncer de páncreas, recientemente se conocieron más detalles sobre las causas que provocaron su muerte.

Revelan la causa de muerte de la madre de Ben Affleck; tenía cáncer de páncreas (Foto Phillip Faraone / AFP)

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¿Cuál fue la causa de muerte de Chris Anne Affleck?

Según el certificado de defunción, Chris Anne Affleck murió a causa de un paro cardiopulmonar mientras se encontraba en la residencia de su hijo.

El documento también señala que padecía adenocarcinoma pancreático, un tipo de cáncer de páncreas que fue registrado como una de las condiciones que contribuyeron a su fallecimiento.

Ben Affleck no ha emitido ningún comunicado público desde que se conoció el fallecimiento de su madre. Sin embargo, sí le rindió homenaje al destacar y apoyar algunas de las causas sociales que ella defendió durante su vida.