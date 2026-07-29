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Reconocido futbolista desató rumores de infidelidad tras ser captado con varias mujeres

Las imágenes del jugador durante sus vacaciones generaron rumores de infidelidad y su pareja reaccionó en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Captan a reconocido futbolista con varias mujeres y su pareja toma inesperada decisión
Reconocido futbolista desató rumores de infidelidad tras ser captado con varias mujeres (Foto freepik)

La celebración por el título de España en el Mundial de 2026 sigue dejando de qué hablar. Sin embargo, en esta ocasión la atención no está puesta en el logro deportivo, sino en uno de los jugadores de la selección, quien quedó envuelto en rumores sobre una supuesta infidelidad luego de ser fotografiado durante sus vacaciones.

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Las imágenes comenzaron a circular en medios internacionales y redes sociales, donde rápidamente generaron especulaciones sobre el estado de su relación sentimental.

¿Quién es el futbolista español señalado de serle infiel a su pareja?

Se trata de Nico Williams, delantero de la selección española y uno de los campeones del Mundial de 2026.

De acuerdo con un medio internacional, el futbolista fue captado disfrutando de unos días de descanso a bordo de un yate acompañado por un grupo de mujeres.

Las fotografías llamaron la atención debido a que entre ellas no se encontraba Ainhi García, quien era conocida públicamente como su pareja desde hacía aproximadamente dos años.

Las imágenes no tardaron en hacerse virales y desataron una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a hablar de una posible infidelidad.

Reconocido futbolista quedó en el centro de la polémica tras estas fotografías
Captan a Nico Williams con varias mujeres y su pareja toma inesperada decisión (Foto Oscar DEL POZO / AFP)

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¿Cómo reaccionó la pareja de Nico Williams?

Tras la difusión de las fotografías, varios usuarios aseguraron que Ainhi García dejó de seguir al futbolista en redes sociales y eliminó las publicaciones en las que aparecía junto a él, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre una ruptura.

No obstante, el periodista español Javi Hoyos ofreció una versión diferente de lo ocurrido. Según explicó, la relación entre ambos habría terminado de manera cordial una vez finalizó el Mundial de 2026, por lo que no existiría una infidelidad de por medio.

Pese a esa información, las imágenes de Nico Williams durante sus vacaciones continuaron generando debate entre los seguidores del futbolista, quienes interpretaron las fotografías de distintas maneras y mantuvieron viva la conversación en redes sociales.

La relación entre Nico Williams y Ainhi García comenzó a hacerse pública en 2024. Desde entonces, ambos optaron por mantener un perfil discreto y alejado de la exposición mediática, compartiendo muy pocos momentos de su vida privada.

Reconocido futbolista quedó envuelto en rumores de infidelidad: así reaccionó su pareja
Pareja de Nico Williams dejó de seguir al futbolista en redes sociales (Foto Jewel SAMAD / AFP)
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