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¿Coqueteo? El comentario de La Liendra a otro famoso que generó revuelo en redes

La Liendra causó revuelo al dejarle comentario coqueto a un apuesto famoso que emocionó las redes con una publicación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Las redes reaccionaron al comentario que La Liendra le dejó a otro famoso.
El inesperado comentario de La Liendra a otro famoso. (Foto/ Canal RCN)

En horas de la tarde de este miércoles 29 de julio, el goleador portugués, Cristiano Ronaldo , publicó una foto a través de su cuenta de Instagram, con la cual paralizó las redes.

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Precisamente, el jugador es tan famoso no solo por su don con el balón y la cancha, sino por su apariencia, ya que es considerado como uno de los futbolistas más atractivos, dicho por el público femenino y masculino.

El deportista de 41 años, se sigue conservando bien debido a sus horas de entreno, lo que permite que tenga un buen estado físico y claro, para rendir muy bien en el fútbol; por otro lado, es elogiado mucho por los aficionados que le dejan comentarios en sus publicaciones.

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Por eso, el mensaje que le dejó el influenciador colombiano La Liendra al portugués, no pudo pasar desapercibido y, además, provocó muchas más reacciones en los comentarios del post.

¿Cuál fue el comentario que le dejó La Liendra a Cristiano Ronaldo en su publicación?

La publicación que hizo Cristiano Ronaldo en sus redes, él está mostrando su parte de arriba sin ninguna prenda, mientras posa de brazos cruzados, mirando hacia el horizonte.

El hijo de Cristiano Ronaldo dejó en aprietos al portugués con una comparación
La Liendra dejó un comentario llamativo a Cristriano Ronaldo. (AFP/Mohammed Alshehri)

“Cuando te vuelves hacia la luz del sol, las sombras caen detrás de ti”, fue el mensaje que dejo el futbolista, pero este no fue tan importante como su foto, en la que La Liendra comentó: “Papacito”.

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Como era de esperarse, el comentario generó más reacciones, pues recibió muchas respuestas en donde se reían del coqueteo de parte del influenciador para el futbolista.

¿Cuáles fueron las otras reacciones que dejaron la emocionante publicación de Cristiano Ronaldo?

El post de Cristiano Ronaldo tiene más de 6 millones de me gusta en Instagram, ras tres horas de haber sido publicado y también más de 151 comentarios en todos los idiomas, pues tiene fanáticos en todas partes del mundo.

El inesperado comentario de La Liendra a otro famoso
Las redes reaccionaron al comentario que La Liendra le dejó a otro famoso. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, la mayoría de comentarios son emojis con corazones y caritas de coqueteo, pero así mismo le recuerdan que es el mejor y “el rey del fútbol”.

Por su lado, el jugador parece estar disfrutando de sus emocionantes vacaciones tras el Mundial 2026.

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