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FIFA abre investigación contra la Selección Argentina tras incidentes en la final del Mundial 2026

La FIFA emitió un comunicado oficial explicando las faltas disciplinarias que cometieron jugadores argentinos en el Mundial.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La FIFA tomó drástica decisión contra Argentina tras los incidentes en la final del Mundial
La FIFA investiga a la Selección Argentina por lo ocurrido en la final del Mundial. (AFP/ AL BELLO)

Ya han pasado diez días tras la final de La Copa Mundial FIFA 2026, en la cual, España se quedó con el trofeo luego de vencer con un gol a Argentina; sin embargo, este momento generó todo un caos.

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Precisamente, este 29 de julio, se conoció que, La FIFA se pronunció al respecto y emitió las decisiones que tomará tras el fuerte altercado que protagonizó algunos de los jugadores, especialmente los futbolistas argentinos y un integrante del cuerpo técnico.

Sin embargo, no dejan por fuera a uno español quien entra en la medida que está tomando la Federación Internacional de Fútbol Asociación, quienes publicaron el comunicado oficial con los detalles sobre su contundente decisión.

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Sin duda, este momento está generando controversia tras los comportamientos cuestionables de algunos futbolistas durante la final, la cual se vio manchada por el incómodo momento que todo el mundo tuvo que presenciar.

¿Qué dice el comunicado oficial que emitió la FIFA sobre las investigaciones contra jugadores de la final del Mundial?

A través de su página web oficial, La Comisión Disciplinaria de la FIFA publicó un comunicado con las medidas que optó tras el incidente que se vivió durante la final del Mundial 2026.

La FIFA investiga a la Selección Argentina por lo ocurrido en la final del Mundial
FIFA anunció investigación contra Argentina por los desmanes en la final del Mundial. (AFP/ AL BELLO)

En su anuncio, la entidad justificó cada uno de los artículos que se habrían incumplido luego del partido final entre Argentina y España, mencionando e incluso, el comportamiento de los espectadores en los partidos del equipo latino, quienes lanzaban objetos a la cancha.

Según La Comisión Disciplinaria, los artículos que se están teniendo en cuenta para la investigación son por “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”, “conducta inadecuada”, “Discriminación y agr*siones racistas” y “Orden y seguridad en los partidos”.

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¿Quiénes serán los jugadores que estarán bajo esta medida disciplinaria de parte de la FIFA?

Los jugadores Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y el cuerpo técnico Roberto Ayala de Argentina, más el futbolista de España y Pablo Martín Páez Gavira, son los nombrados en el comunicado oficial de la FIFA.

FIFA anunció investigación contra Argentina por los desmanes en la final del Mundial
La FIFA tomó drástica decisión contra Argentina tras los incidentes en la final del Mundial. (AFP/ Charly Triballeau)

Así mismo, los cargos son tres para Paredes por agr*sión, dos para Molina, uno por intento y el otro por la misma falta de su compañero, y un cargo para Ayala, porque él también arremetió físicamente contra Dani Olmo.

En el caso del jugador español, Gavi, su cargo disciplinario se abrirá por conducta antideportiva, al igual que Molina (otro más) y Almada.

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