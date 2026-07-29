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Karol G habría reaccionado a la nueva relación de Feid con una indirecta en su concierto

Un detalle durante el concierto de Karol G fue interpretado por muchos como una indirecta para su expareja Feid.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karol G habría reaccionado a la supuesta nueva relación de Feid con una indirecta
Karol G habría lanzado una indirecta a Feid tras conocerse su nueva relación (Foto Dia Dipasupil / AFP)

En redes sociales comenzó a viralizarse un momento protagonizado por Karol G durante uno de los conciertos de su gira mundial.

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Varios usuarios aseguraron que la cantante habría lanzado una indirecta a Feid, luego de que en los últimos días se difundieran fotografías del artista junto a una mujer con la que estaría iniciando una nueva relación.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema, el video rápidamente abrió el debate entre sus seguidores.

La supuesta nueva relación de Feid habría provocado una indirecta de Karol G
Karol G habría reaccionado a la nueva relación de Feid con una indirecta en su concierto (Foto Mike Coppola / afp)

¿Feid tiene una nueva pareja?

Hace unos días, un periodista español publicó unas fotografías en las que se observa a Feid disfrutando de unas vacaciones en las playas de Marbella junto a una misteriosa mujer.

En las imágenes, el cantante aparece compartiendo tiempo con ella e incluso besándola, lo que llevó a muchos usuarios a especular con que se trataría de su nueva pareja tras el fin de su relación con Karol G.

Las fotografías no tardaron en hacerse virales. Mientras algunos seguidores celebraron que el artista estuviera dándose una nueva oportunidad en el amor, otros consideraron que había iniciado una nueva etapa sentimental muy poco tiempo después de su ruptura con la cantante paisa.

Hasta el momento, Feid no ha confirmado que tenga una nueva relación ni se conoce la identidad de la mujer que aparece en las imágenes.

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¿Cuál fue la supuesta indirecta de Karol G a Feid?

En medio de uno de sus conciertos, Karol G protagonizó un momento que varios internautas interpretaron como una posible referencia a su expareja.

Antes de interpretar la canción "OKI DOKI", el escenario se iluminó con un intenso color verde, tono que desde hace años se asocia con la imagen y la identidad visual de Feid.

Instantes después, la artista comenzó a cantar el inicio de la canción, que muchos consideraron una pulla al paisa.

"Atrás dejé el bebo que tenía. Se descuidó y no fue culpa mía".

La combinación del color verde y esa parte de la canción hizo que muchos usuarios aseguraran que se trataba de una indirecta dirigida al cantante.

Sin embargo, otros seguidores defendieron a Karol G y señalaron que esa iluminación hace parte habitual de la puesta en escena de esa canción, por lo que consideraron que las especulaciones solo buscan alimentar rumores.

Por ahora, Karol G no se ha pronunciado sobre las fotografías de Feid, mientras que el artista tampoco ha confirmado ni desmentido los rumores sobre su supuesta nueva relación.

El gesto de Karol G tras las fotos de su supuesta nueva relación
Karol G habría respondido con una indirecta a la supuesta nueva relación de Feid (Foto Dia Dipasupil / AFP)
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