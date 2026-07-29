Hugo Gómez, primer eliminado de MasterChef Celebrity, sufrió un infarto en 2022; ¿quedó con secuelas?

El pasado 26 de julio, vimos al actor Hugo Gómez convertirse en el primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. Muchos internautas preguntaron la razón por la que Hugo estaba usando bastón durante la competencia.

Hugo Gómez aceptó el reto de MasterChef Celebrity tras su recuperación. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuándo sufrió la afección cardiaca el actor Hugo Gómez?

El actor sufrió un infarto en el 2022 y te contamos las secuelas que pueden quedar en el cuerpo tras vivir un evento de estos.

Gómez había estado alejado de la pantalla desde entonces y su última participación en alguna producción del Canal RCN fue en Enfermeras.

Su regreso a la televisión, aunque breve, estuvo marcado por la valentía de aceptar un reto que exige resistencia física y mental.

En el reality, cada movimiento cuenta: caminar hasta la despensa, cargar ingredientes, soportar la presión del tiempo y mantener la concentración.

Para alguien que ha atravesado un infarto, estas tareas pueden convertirse en una odisea.

Según los especialistas, luego de una afección cardíaca es común quedar con secuelas que afectan la vida diaria.

El corazón se fatiga con facilidad, esto significa que actividades cotidianas pueden generar un cansancio mayor, como le ocurrió a Hugo al desplazarse constantemente en la cocina del programa.

Además, el infarto puede ocasionar daños en el cerebro debido a la falta de oxígeno. Esto genera la reducción de la movilidad en algunas zonas del cuerpo, y la necesidad de apoyo para caminar.

La respiración también puede verse comprometida, lo que limita la capacidad de moverse con fluides.

Con todos estos obstáculos, Hugo decidió aceptar la invitación de MasterChef Celebrity. Aunque no duró mucho en competencia, se ganó el cariño de sus compañeros y de los jurados por su actitud positiva y su disposición de intentarlo.

¿Por qué quedó eliminado Hugo Gómez de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

El actor quedó eliminado al presentar un arroz de leche con cilantro, una combinación que fue considerada un error grave en una prueba de eliminación.

La confusión se dio porque Sebastián Villalobos, desde el balcón, le aconsejó decorar con plantas verdes, pero Hugo no verificó bien de qué se trataba y terminó usando cilantro en su postre.

Villalobos, por su parte, expresó que su intención era ayudarlo a mejorar el aspecto del plato y darle un toque más atractivo para la presentación.

Sin embargo, la confusión terminó jugando en contra de Hugo, quien asumió con serenidad la decisión del jurado.

Actualmente, Hugo se encuentra en muy buen estado de salud y continúa con sus procesos de recuperación, al tiempo que retoma proyectos profesionales que lo mantienen activo en el medio artístico.