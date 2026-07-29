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Ester Expósito y Kylian Mbappé sufrieron inesperado accidente durante sus vacaciones | FOTOS

La pareja fue captada por paparazzi mientras disfrutaba del Mediterráneo y terminó cayendo al agua durante una actividad.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Las vacaciones de Ester Expósito y Kylian Mbappé terminaron con un inesperado accidente
Ester Expósito y Kylian Mbappé sufrieron inesperado accidente durante sus vacaciones (Foto Loic Venance / afp) (Foto ROBERTO SCHMIDT / AFP)

En los últimos meses, la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé se ha convertido en una de las más comentadas del entretenimiento internacional.

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Aunque el romance tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, con el paso del tiempo se han conocido nuevos detalles de la pareja, que rápidamente se ganó el cariño del público.

Actualmente, ambos disfrutan de unas vacaciones a bordo de un yate, donde protagonizaron un inesperado accidente que quedó registrado por los paparazzi.

Así fue el aparatoso accidente que sufrieron Ester Expósito y Kylian Mbappé en sus vacaciones
Las vacaciones de Ester Expósito y Kylian Mbappé terminaron con un inesperado accidente (Foto ANDER GILLENEA / AFP) (Foto Franck Fife / AFP)

¿Dónde están vacacionando Ester Expósito y Kylian Mbappé?

Tras finalizar el Mundial de 2026, en el que la selección de Kylian Mbappé terminó en el cuarto lugar, el futbolista aprovechó su tiempo libre para viajar junto a la actriz española Ester Expósito.

Durante las últimas semanas, la pareja fue vista en París disfrutando de paseos, compras y cenas, y ahora se encuentra descansando en el mar Mediterráneo.

De acuerdo con las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, ambos estarían disfrutando de unos días en la costa italiana a bordo de un yate antes de retomar sus compromisos profesionales.

Aunque siempre han mantenido su relación con absoluta discreción y rara vez comparten momentos juntos en redes sociales, los fotógrafos lograron captarlos una vez más. Entre las imágenes difundidas hubo una que llamó especialmente la atención, pues mostró el inesperado incidente que vivieron durante sus vacaciones.

Ester Expósito y Kylian Mbappé protagonizaron inesperado incidente en altamar
Así fue el aparatoso accidente que sufrieron Ester Expósito y Kylian Mbappé en sus vacaciones (Foto Patricia DE MELO MOREIRA / AFP) (Foto Franck Fife / AFP)

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¿Qué les pasó a Ester Expósito y Kylian Mbappé?

Las fotografías rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la complicidad que existe entre la actriz y el futbolista. Sin embargo, hubo una imagen que sobresalió por encima de las demás.

En ella se observa a la pareja sobre una tabla de surf, aparentemente mientras practicaban una actividad acuática. En medio del recorrido, ambos perdieron el equilibrio y terminaron cayendo al agua.

La secuencia muestra a Mbappé suspendido en el aire con los brazos abiertos, mientras Ester Expósito cae de espaldas al mar.

Las imágenes no tardaron en hacerse virales y provocaron cientos de reacciones. Mientras algunos usuarios bromearon con la aparatosa caída de la pareja, otros aprovecharon para destacar lo felices y cómplices que se ven disfrutando de sus vacaciones juntos.

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