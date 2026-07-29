Así lucía Kris R, novio de Karina García, antes de ser famoso ¡Irreconocible!

Kristian Rangel Betancur, mejor conocido como Kris R. en el mundo artístico ha empezado a apoderarse de las tendencias luego que se viralizaran unas fotos suyas de cuando no era famoso.

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¿Cómo lucía el cantante Kris R. antes de ser famoso?

El nombre de Kris R no solo suena con fuerza en la escena del género urbano colombiano por sus éxitos musicales, sino también por su mediática relación con la creadora de contenido Karina García.

Sin embargo, mucho antes de convertirse en uno de los artistas más escuchados del país, el cantante tenía una apariencia muy diferente a la que hoy presume en redes y en los escenarios.

En las últimas horas unas imágenes de sus primeros años han empezado a circular en internet y han sorprendido a cientos de usuarios, quienes aseguran que el intérprete luce casi irreconocible.

Salió a la luz fotos de cómo lucía Kris R. antes de ser famoso. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuáles son las fotos de cómo lucía antes Kris R, novio de Karina García?

Las fotografías que se han viralizado muestran a un Kris R con un estilo mucho más sencillo y con menor presupuesto al actual.

En ese entonces no lucía la gran cantidad de tatuajes que hoy cubren gran parte de su cuerpo y rostro, tampoco utilizaba las llamativas cadenas, relojes y prendas de lujo que actualmente forman parte de su imagen.

Algo que ha llamado la atención es su color de cabello en una de las imágenes, ya que lo llevaba por ese entonces de color rosado, además, se ve que tenía unos kilos de más.



Hoy el artista lleva un look completamente diferente con un estilo moderno tipo mullet y con barba, además, luce ropa de marca y grandes cadenas de oro y diamantes.

Asimismo, desde que empezó su relación con Karina García el cantante ha confesado que empezó a alimentarse mejor y hacer ejercicio, por lo que se ve más delgado.

¿Cómo se volvió famoso el cantante Kris R?

Desde la adolescencia Kris mostró interés por la música urbana y empezó escribiendo sus propias canciones. Poco a poco fue ganando reconocimiento en plataformas digitales hasta consolidarse como una de las nuevas figuras del trap en Colombia.

Con el paso de los años ha lanzado éxitos como 'Las Piponas', 'Sople', 'Trapphone' y 'Polos Opuestos Remix', además de colaborar con famosos artistas como Blessd, Ryan Castro, J Balvin, Rauw Alejandro, Ñengo Flow, De La Ghetto y Anuel AA, entre otros.