Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así lucía Kris R, novio de Karina García, antes de ser famoso ¡Irreconocible!

Salieron a la luz imágenes de cómo lucía el cantante Kris R. años atrás y su cambio físico sorprende a sus fans.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Kris R antes de ser famoso
El cantante Kris R. tuvo un gran cambio físico. (Foto Canal RCN)

Kristian Rangel Betancur, mejor conocido como Kris R. en el mundo artístico ha empezado a apoderarse de las tendencias luego que se viralizaran unas fotos suyas de cuando no era famoso.

Artículos relacionados

¿Cómo lucía el cantante Kris R. antes de ser famoso?

El nombre de Kris R no solo suena con fuerza en la escena del género urbano colombiano por sus éxitos musicales, sino también por su mediática relación con la creadora de contenido Karina García.

Sin embargo, mucho antes de convertirse en uno de los artistas más escuchados del país, el cantante tenía una apariencia muy diferente a la que hoy presume en redes y en los escenarios.

En las últimas horas unas imágenes de sus primeros años han empezado a circular en internet y han sorprendido a cientos de usuarios, quienes aseguran que el intérprete luce casi irreconocible.

Expareja de Kris R reapareció en redes tras las recientes revelaciones de Karina García
Salió a la luz fotos de cómo lucía Kris R. antes de ser famoso. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuáles son las fotos de cómo lucía antes Kris R, novio de Karina García?

Las fotografías que se han viralizado muestran a un Kris R con un estilo mucho más sencillo y con menor presupuesto al actual.

En ese entonces no lucía la gran cantidad de tatuajes que hoy cubren gran parte de su cuerpo y rostro, tampoco utilizaba las llamativas cadenas, relojes y prendas de lujo que actualmente forman parte de su imagen.

Algo que ha llamado la atención es su color de cabello en una de las imágenes, ya que lo llevaba por ese entonces de color rosado, además, se ve que tenía unos kilos de más.


Hoy el artista lleva un look completamente diferente con un estilo moderno tipo mullet y con barba, además, luce ropa de marca y grandes cadenas de oro y diamantes.

Asimismo, desde que empezó su relación con Karina García el cantante ha confesado que empezó a alimentarse mejor y hacer ejercicio, por lo que se ve más delgado.

¿Cómo se volvió famoso el cantante Kris R?

Desde la adolescencia Kris mostró interés por la música urbana y empezó escribiendo sus propias canciones. Poco a poco fue ganando reconocimiento en plataformas digitales hasta consolidarse como una de las nuevas figuras del trap en Colombia.

Con el paso de los años ha lanzado éxitos como 'Las Piponas', 'Sople', 'Trapphone' y 'Polos Opuestos Remix', además de colaborar con famosos artistas como Blessd, Ryan Castro, J Balvin, Rauw Alejandro, Ñengo Flow, De La Ghetto y Anuel AA, entre otros.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así luce Susana Gómez, esposa de Maluma, a pocos meses de recibir a su bebé Maluma

La esposa de Maluma mostró su avanzado embarazo y enamoró a sus seguidores

Susana Gómez, esposa de Maluma, sorprendió a sus seguidores al presumir su pancita de embarazo en redes sociales.

yina calderon compra apartamento Yina Calderón

Yina Calderón compró apartamento tras millonario sueldo

La influenciadora Yina Calderón habló a sus seguidores de su nueva adquisición.

Ella es la suegra de Hanny Vizcaíno que hizo parte de Pa’ Quererte con un querido papel Hanny Vizcaíno

Suegra de Hanny Vizcaíno fue actriz de Pa’ Quererte: su personaje fue uno de los más queridos

La suegra de Hanny Vizcaíno hizo parte del elenco de Pa’ Quererte, donde interpretó a uno de los personajes más queridos.

Lo más superlike

Conoce al guapo hermano de Sebastián Villalobos que también es influencer, ¿se parecen? Sebastián Villalobos

Conoce al guapo hermano de Sebastián Villalobos que también es influencer, ¿se parecen?

Él es Juan Ángel, el guapo hermano de Sebastián Villalobos, quien ha cautivado en redes sociales.

Harry Styles fue captado caminando por las calles de Ciudad de México. Harry Styles

Harry Styles protagonizó incómodo momento con seguidora en Ciudad de México; ¿qué pasó?

Duelo en la música, murió reconocido cantante tras grave accidente de moto, ¿quién fue? Talento internacional

Duelo en la música, murió reconocido cantante tras grave accidente de moto, ¿qué se sabe?

Anuel habría lanzado pulla a Karol G Karol G

Anuel habría lanzado fuerte indirecta a Karol G en medio de concierto: "Tú no eres Shakira"

El matcha se ha popularizado entre los creadores de contenido. Isabella Ladera

¿Cuáles son los beneficios del matcha, bebida que toma Isabella Ladera y que ya es tendencia mundial?