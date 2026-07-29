Yina Calderón compró apartamento tras millonario sueldo

La empresaria Yina Calderón sorprendió a sus miles de fanáticos al revelar que adquirió un nuevo apartamento.

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¿Yina Calderón está estrenando apartamento?

La influenciadora realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores, en donde dio a conocer que se compró un nuevo apartamento.

"Compré un apartamento en Bogotá con lo que me gané en La casa de los famosos de Telemundo. Ahí les cuento, pero se lo arrendé a mi hermana Leonela porque ella tiene su apartamento, pero no le gustaba tanto el barrio, entonces le alquilé el que yo compré", señaló.

Indicó que se encontraba ayudándole a mudarse para que su hermana pudiera disfrutar de su nuevo hogar, pues ella seguirá viviendo en la casa que ha residido en los últimos años, la cual mandó a remodelar con sus gustos.

La empresaria no quiso compartir imágenes de cómo luce su nuevo apartamento o dar detalles como la ubicación, por lo que, se espera que pronto pueda hacer un house tour por la propiedad.

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¿En qué está Yina Calderón?

La creadora de contenido ha compartido bastante información con sus seguidores en diferentes lives señalando que por ahora no quiere discutir con nadie ni enfocar su contenido en polémicas como solía hacerlo.

Sin embargo, indicó que, estaría próxima a ir a un nuevo reality y hacerle la vida imposible a los participantes que estarán presentes.

No ha dado a conocer dónde y cuál será, generando gran expectativa entre sus fieles admiradores sobre el tema.

Asimismo, continúa entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido de entretenimiento y sus ocurrencias.

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Además, de sus predicciones, donde recientemente señaló que la influenciadora Karina García estaría esperando un niño con Kris R.

La paisa decidió pronunciarse sobre el tema, indicando que la única persona que sabe en realidad el género de su bebé es su hija mayor Isabella Vargas, quien es la responsable de organizar dicha información para la fiesta de revelación que tiene planeada.

Algunos seguidores están a la espera de si Yina Calderón acertará o en esta ocasión se equivocará.