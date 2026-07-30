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Entre lágrimas, la Segura reveló que los médicos la volvieron a desahuciar

La Segura se sinceró sobre su estado de salud y la fuerte respuesta de los médicos al respecto.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
la segura sobre su salud
La Segura se sinceró sobre su salud/Canal RCN

La influenciadora La Segura, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reveló a sus millones de fanáticos una dolorosa noticia sobre su estado de salud.

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¿Qué dijo La Segura sobre su salud?

A través de una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró confesando que los médicos la desahuciaron nuevamente.

la segura sobre su salud

Recordemos que la caleña tiene una condición especial en la que no puede mantenerse mucho de pie o hacer largas caminatas debido a un atent*do que sufrió años atrás, por el que había quedado inválida.

En dicho momento le dijeron que no iba a volver a caminar, pero con terapia y bajo su fe en Dios logró caminar pese a lo que habían dicho los médicos, catalogando su caso como un "milagro".

Desde entonces, la creadora de contenido ha tenido que lidiar con un dolor crónico en su cadera, que en muchas ocasiones no le permiten levantarse de la cama.

Debido a su salud, se encontraba en un nuevo proceso para mejorar su afección, pero según confesó los médicos la volvieron a desahuciar.

"Han hecho absolutamente todo y nada ha servido. Básicamente me choqué con el muro de la realidad. El médico no hizo nada malo, siento que me habló con la realidad, no es nada nuevo para mí", expresó.

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¿Cómo ha estado La Segura tras su diagnóstico?

La influenciadora no pudo contener las lágrimas y señalar que no ha podido evitar sentirse descompuesta tanto emocional como mentalmente.

la segura se sincera sobre su salud

Indicó que no había querido decirles nada a sus seguidores para no dejarles preocupaciones, pero considera que es importante ser honesta al respecto.

Detalló que pese a lo que le dijeron los médicos, ella mejorará sus hábitos y con ello espera mejorar su dolor.

También confesó que, ha estado averiguando nuevos procedimientos que le puedan ayudar a ese nuevo estilo de vida y que pueda mejorar notablemente a través del tiempo.

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Por ahora, la influenciadora continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales y disfrutando de su maternidad con su hijo Lucca, fruto de su matrimonio con Ignacio Baladán.

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