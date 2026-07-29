¿Emmanuel Restrepo se disgustó con Belén Alonso por incómoda comparación? Esto fue lo que pasó

El más reciente capítulo de MasterChef Celebrity Colombia no solo dejó nuevos delantales negros, sino también un momento que llamó la atención de los participantes y de los televidentes.

Durante el reto por equipos, Emmanuel Restrepo reaccionó a un comentario de la chef Belén Alonso, luego de que comparara el trabajo de su grupo con el de otro equipo.

La competencia avanza y los jurados cada vez son más exigentes, por lo que esperan preparaciones con mayor técnica, creatividad y nivel.

Belén Alonso comparó a dos equipos y Emmanuel Restrepo no ocultó su inconformidad en MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

¿Por qué Emmanuel Restrepo reaccionó al comentario de Belén Alonso?

En esta prueba, los participantes fueron divididos en seis equipos y cada uno debía preparar una entrada, un plato fuerte o un postre con café.

El reto consistía en entregar tres platos idénticos y competir directamente contra los equipos que cocinaban la misma categoría.

Emmanuel Restrepo integró el equipo verde junto a Lui Vergara, Diana Mina y Verónica Orozco, quienes tuvieron la tarea de preparar un postre. Por su parte, el equipo azul, conformado por Tavo Bernate, Sebastián Villalobos, Milena López y Robert Farah, también estaba encargado del postre.

Mientras recorría las estaciones, la chef Belén Alonso evaluó el avance de ambos equipos y les comentó a los integrantes del equipo verde que, aunque no quería ser "mala onda", ellos tenían menos preparaciones que sus rivales del equipo azul.

El comentario no pasó desapercibido para Emmanuel, quien respondió que, en ocasiones, es más importante la calidad que la cantidad y que no consideraba necesaria esa comparación entre ambos equipos.

Más adelante, cuando Claudia Bahamón pasó por la estación del equipo verde para conocer cómo avanzaban, Emmanuel volvió a referirse al comentario de la chef e, incluso, la imitó mientras expresaba su inconformidad por la comparación con el otro grupo.

¿Cómo terminó el reto por equipos en MasterChef Celebrity?

Tras la degustación, los jurados eligieron a los equipos ganadores de cada categoría. El equipo amarillo ganó el reto de entradas y Sebastián Vega logró quitarse el delantal negro. El equipo naranja fue el favorito en plato fuerte, permitiendo que Mariana Mozo también se librara del delantal negro. Finalmente, el equipo azul ganó el duelo de postres y Tavo Bernate consiguió evitar la eliminación.

Por otro lado, Angélica Blandón, Martha Restrepo, Marcela Carvajal, Julieta Piñeres, Iván Marín, Luciano D'Alessandro, Lui Vergara, Verónica Orozco, Diana Mina, Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona recibieron el delantal negro y quedaron en riesgo de eliminación.